Gustavo Costas vs Guillermo Barros Schelotto: qué dijeron los entrenadores de Racing y Vélez post clasificación de la Academia

racin velez 1 Racing y Vélez dieron una gran batalla y la Academia se quedó con la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez ante Racing en el Cilindro de Avellaneda

Por su parte, el entrenador del Fortín se mostró compungido por la derrota pero destacó la actitud de su equipo, que se mostró combativo, pese a quedarse con las manos vacías. "Vélez murió de pie en una serie peleada. En ningún momento dejamos de pelear por el resultado", expresó el mellizo. "Fue una llave muy peleada y muy pareja. Le deseamos lo mejor a Racing y lo felicitamos", agregó el DT.

Por otra parte, Guillermo protestó por la jugada de gol de Racing en la que consideró que el saque lateral fue ejecutado por delante de donde había salido la pelota, favoreciendo luego la acción del gol de Santiago Solari. "Para mí, el lateral lo hizo 10 metros adelante. Por eso protesté la jugada del gol".

Luego, Barros Schelotto se refirió al presente de Vélez y los objetivos futuros que tiene el equipo luego de la eliminación de la Copa Libertadores. "No pudimos en la Copa, ahora vamos a intentar en el torneo llegar a la final. Hay que seguir ganando partidos y poner a Vélez en lo más alto. Agarré el equipo el año pasado después de ocho partidos en los que no había ganado ni hecho goles. Esos ocho partidos sin ganar no van a ser gratis al momento de clasificarse a las copas", cerró.