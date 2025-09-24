Inicio Ovación Fútbol Guillermo Barros Schelotto
Gustavo Costas vs Guillermo Barros Schelotto: qué dijeron los entrenadores de Racing y Vélez post clasificación de la Academia

Racing venció a Vélez y avanzó a la semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años de espera.

Carolina Quiroga
Qué declararon los entrenadores argentinos luego de la clasificación de Racing por sobre Vélez en los cuartos de final de Copa Libertadores. 

Racing se quedó con el duelo de argentinos y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores 2025 luego de una nueva victoria sobre el Fortín en el Cilindro de Avellaneda. Con la emoción a flor de piel, el mundo de la Academia se ilusiona con volver al levantar el trofeo que alzó por primera y única vez en 1967.

Luego del triunfo ante Vélez, Gustavo Costas enalteció a sus jugadores por la batalla que brindaron ante un duro elenco de Liniers. "Estoy contento y orgulloso por el partido que hicieron los chicos", comenzó diciendo el entrenador de Racing en conferencia de prensa. "Estamos entre los cuatro y nosotros queremos llevar a Racing allá", expresó el DT sin querer mencionar la palabra "campeón".

Al respecto de las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto, luego de la derrota en Liniers, en la que alegó ser "torazo en rodeo ajeno" refiriéndose al ímpetu que pondría junto a sus dirigidos en la vuelta en Avellaneda, Gustavo Costas respondió: "Nosotros no nos fijamos en lo que dice el rival. Todos hablaron y bueno... Habíamos ganado en una cancha difícil y si mirás las estadísticas fueron parejas. Antes de la vuelta les dijimos a los jugadores que estábamos 0-0. Hoy hicimos uno de los mejores partidos" y agregó, orgulloso: "Cada vez confiamos más en nosotros, con estos jugadores voy a la guerra".

Racing y Vélez dieron una gran batalla y la Academia se quedó con la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto tras la eliminación de Vélez ante Racing en el Cilindro de Avellaneda

Por su parte, el entrenador del Fortín se mostró compungido por la derrota pero destacó la actitud de su equipo, que se mostró combativo, pese a quedarse con las manos vacías. "Vélez murió de pie en una serie peleada. En ningún momento dejamos de pelear por el resultado", expresó el mellizo. "Fue una llave muy peleada y muy pareja. Le deseamos lo mejor a Racing y lo felicitamos", agregó el DT.

Por otra parte, Guillermo protestó por la jugada de gol de Racing en la que consideró que el saque lateral fue ejecutado por delante de donde había salido la pelota, favoreciendo luego la acción del gol de Santiago Solari. "Para mí, el lateral lo hizo 10 metros adelante. Por eso protesté la jugada del gol".

Luego, Barros Schelotto se refirió al presente de Vélez y los objetivos futuros que tiene el equipo luego de la eliminación de la Copa Libertadores. "No pudimos en la Copa, ahora vamos a intentar en el torneo llegar a la final. Hay que seguir ganando partidos y poner a Vélez en lo más alto. Agarré el equipo el año pasado después de ocho partidos en los que no había ganado ni hecho goles. Esos ocho partidos sin ganar no van a ser gratis al momento de clasificarse a las copas", cerró.

