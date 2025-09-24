Manaos quiso pagar un 10% de la histórica indemnización y fracasó la audiencia en la Corte

manaos indemnizacion despido corte Manaos fue a una conciliación extraordinaria por el monto de una indemnización por despido, que resultó récord en la Cámara Laboral.

Según pudo saber Diario UNO, la oferta acercada por los asesores letrados de la firma Refres Now, dueña de la gaseosa Manaos, solo alcanzó un 10% del monto de la sentencia actualizada, que a esta altura ya ronda los $2.000 millones.

La cifra puesta sobre la mesa para el pago de la indemnización y los honorarios, que equivale concretamente a unos $200 millones, resultó insuficiente para el demandante, quien acompañado por sus abogados, rechazó la propuesta de la empresa.

Rechazo a la oferta de Manaos

Entendiendo, tal vez, que se trataba de una indemnización histórica, de un monto muy elevado ($1.500 millones) por el despido indirecto de un trabajador de 9 años de antigüedad, el fiscal adjunto Gustavo Randich Montaldi recomendó a la Corte que convocara a una audiencia de conciliación para que las partes llegaran a un acuerdo, a pesar de la sentencia de la Cámara Laboral de San Rafael.

Los jueces Omar Palermo, Norma Llaster y Mario Adaro, sorteados para entender en el recurso extraordinario interpuesto por Refres Now (Manaos), conforme lo dictaminado, fijaron fecha para este miércoles a las 9.

A la misma debían concurrir “las partes personalmente con sus abogados”; sin embargo, por parte de la empresa, solo se presentó el letrado, quien llevó en mano la oferta para el viajante sanrafaelino.

Manaos.jpg Manaos presentó en la Corte una propuesta de pago de la indemnización en favor de un trabajador de San Rafael, pero el mismo la rechazó.

Según confiaron desde la parte actora, la propuesta fue el pago de una suma de aproximadamente el 10% del monto de capital y honorarios fijado en la sentencia de Cámara, actualizado a la fecha.

¿Cobrará $2.000 millones el ex trabajador de Manaos?

Aún falta para que esa pregunta tenga respuesta definitiva. El exviajante de Manaos tiene una presentación ante la Segunda Cámara Laboral para hacerse de la indemnización determinó la sentencia, pero la apelación de la empresa Refres Now ante la Corte suspendió los plazos.

Fracasada la audiencia de conciliación de este miércoles, quien tiene la última palabra sobre el pago de la indemnización es la propia Corte.

El actor pedirá, mediante sus abogados, que se expida nuevamente el Procurador, ahora sí dando su opinión sobre el fondo de la cuestión –en el primer dictamen recomendó el acuerdo-; para que, a posteriori, los supremos dicten un fallo definitivo sobre el caso Manaos, que tuvo repercusión nacional.

Historia del caso Manaos: cómo se llegó a una indemnización de miles de millones de pesos

El trabajador de Manaos, viajante de comercio de San Rafael, se dio por despedido en 2022, después de casi 10 años de servicio. Al momento de la desvinculación, presentó una demanda laboral reclamando indemnización, salarios adeudados, vacaciones, SAC y otros conceptos.

La prueba incluyó 33.000 mails y 15.000 facturas, que demostraron la relación laboral y la mala registración de la empresa.

La Segunda Cámara Laboral de San Rafael reconoció la relación desde 2013 hasta 2022, aplicando el Estatuto del Viajante y el principio de primacía de la realidad. El fallo incluyó: el monto inicial de $227 millones más intereses UVA, que terminaron elevando la indemnización a cerca de $1.500 millones, la más alta en la historia laboral local.

manaos (1).jpg La empresa de Manaos da pelea contra la indemnización histórica en la Corte.

Manaos no pagó la indemnización y presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Mendoza, donde los jueces Palermo, Llaster y Adaro deberán resolver.

Antes de emitir un fallo, el máximo tribunal ordenó una audiencia de conciliación para acercar a las partes. El encuentro duró pocos minutos y acabó sin acuerdo.

El caso Manaos entró en la historia porque se trata de la indemnización fijada más alta en el fuero laboral de Mendoza, tanto por el capital como por los intereses acumulados.

Y si bien la sentencia abrió un precedente sobre la primacía de la realidad, la mala registración laboral y los derechos de los trabajadores viajantes, la Corte tiene la posibilidad de modificar, ratificar o insistir en un acuerdo. Por ahora, la disputa entre Manaos y el trabajador sigue abierta.