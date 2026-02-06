Devoción por Carlo Acutis: mendocinos llegaron hasta el santuario de Asís y llevaron más de 1.000 intenciones

Una peregrinación con mensajes de Mendoza

La Iglesia del Despojo, en Asís, es uno de los puntos más visitados por quienes siguen la historia de Carlo Acutis. Allí, los mendocinos leyeron uno por uno más de 1.000 mensajes que habían sido recolectados previamente en parroquias, encuentros y redes sociales. No se trató de una ceremonia formal, sino de un gesto sencillo: llevar hasta Italia las palabras de quienes no pudieron viajar, pero quisieron estar presentes de alguna manera.

Según relataron los propios peregrinos, las intenciones incluían pedidos de salud, trabajo, estudios y situaciones familiares, además de agradecimientos. La escena fue compartida en redes y generó repercusión entre los fieles mendocinos, que siguieron la experiencia a la distancia.

El primer santuario dedicado a Carlo Acutis en la región

La peregrinación está directamente ligada al proyecto que se desarrolla en Chacras de Coria, donde se construye la primera capilla -y futuro santuario- dedicada a San Carlo Acutis en Sudamérica. La obra comenzó el 12 de marzo de 2025 en un terreno de 4.300 m2 ubicado sobre calle Viamonte, en una zona conocida por su intensa vida nocturna.

El templo, impulsado por la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tiene un diseño moderno, con piedra y madera, vitrales y un campanario, inspirado en la figura de San Francisco de Asís. Hacia fines de 2025, la construcción alcanzó un avance estructural cercano al 35%, y la finalización está proyectada para fines de 2027.

Capilla Carlo Acutis avance de la obra A paso lento pero firme: así avanza la capilla en honor a San Carlo Acutis en Chacras de Coria.

Un proyecto sostenido por los fieles

Uno de los rasgos distintivos del santuario es su forma de financiamiento: la obra se sostiene íntegramente con donaciones y campañas solidarias impulsadas por la comunidad. El proyecto cuenta con el acompañamiento del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y del párroco Osvaldo Scandura, y tuvo la bendición del recordado papa Francisco.

La idea es que el santuario funcione como un espacio de encuentro para jóvenes y peregrinos, tomando como referencia la vida de Carlo Acutis, fallecido en 2006 a los 15 años, y recordado por su interés por la informática, internet y la difusión de la fe a través del mundo digital.