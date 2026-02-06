Conexión Agro se renueva en Radio Nihuil con nuevo equipo y una mirada integral del sector productivo

A partir de febrero de 2026, el programa inicia un nuevo ciclo que apuesta a ampliar la agenda, sumar voces y poner en foco los desafíos actuales y futuros del agro.

Una agenda integral del sector productivo

La propuesta renovada de Conexión Agro abordará todos los sectores del agro, con especial atención en la industria vitivinícola -principal actividad productiva de Mendoza-, pero también en la vendimia, los distintos sectores productivos, el agro y enoturismo, la gastronomía y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

El programa contará con entrevistas a referentes del sector, análisis de coyuntura, seguimiento de tendencias e información clave para productores, empresarios y oyentes interesados en comprender la transformación permanente del agro.

Conexion-Agro-federico zalazar Federico Zalazar, periodista con más de 10 años de experiencia en Radio Nihuil y Grupo América.

Equipo renovado y con amplia trayectoria

Uno de los ejes de esta renovación es la incorporación de Gustavo Flores Bazán, periodista, licenciado en Comunicación Social y director de El Descorche Diario. Con más de 30 años de trayectoria en medios gráficos, radiales y digitales, es una de las voces especializadas en vino, vitivinicultura, enoturismo y producción agroalimentaria.

Su recorrido profesional incluye la cobertura de vendimias, bodegas, ferias, eventos productivos y procesos de innovación, además de la producción de eventos culturales, ferias y encuentros vinculados al vino argentino. Tuvo su paso en Radio Nihuil junto a Andrés Gabrielli y en Diario Uno como periodista de la Sección Vitivinícola durante varios años, entre otros.

Junto a Federico Zalazar, periodista con más de 10 años de experiencia en Radio Nihuil y Grupo América, y con la producción comercial de Jimena Silvestri, Conexión Agro se propone conectar información, territorio y futuro.

Desde febrero, todos los sábados de 7 a 9.30, el programa vuelve al aire de con una mirada renovada y plural y se suma a la renovada programación de Radio Nihuil.