El histórico programa del agro de Radio Nihuil, al aire desde 2010, inicia en 2026 una nueva etapa con la conducción de Gustavo Flores Bazán y Federico Zalazar. Con una propuesta renovada, Conexión Agro reafirma su lugar como espacio de referencia para la información, el análisis y el debate sobre el sector productivo de Mendoza y la región.
Conexión Agro se renueva en Radio Nihuil con nuevo equipo y una mirada integral del sector productivo
El histórico programa del agro de Radio Nihuil arranca en 2026 una nueva etapa con la conducción de los periodistas Gustavo Flores Bazán y Federico Zalazar
Declarado de interés por la Legislatura de Mendoza en 2020, al cumplir 10 años al aire, Conexión Agro se consolidó a lo largo de más de una década como una marca registrada para abordar los temas vinculados a la actividad agrícola e industrial, con una trayectoria reconocida también por seis nominaciones a los premios Martín Fierro del Interior.
Un programa con historia y proyección
Desde sus inicios, el ciclo contó con la conducción de profesionales de extensa trayectoria como Pablo Pérez Delgado y Marcelo Bustos Herrera, y durante 2025 atravesó una etapa a cargo del periodista de Diario UNO Miguel Ángel Flores.
A partir de febrero de 2026, el programa inicia un nuevo ciclo que apuesta a ampliar la agenda, sumar voces y poner en foco los desafíos actuales y futuros del agro.
Una agenda integral del sector productivo
La propuesta renovada de Conexión Agro abordará todos los sectores del agro, con especial atención en la industria vitivinícola -principal actividad productiva de Mendoza-, pero también en la vendimia, los distintos sectores productivos, el agro y enoturismo, la gastronomía y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.
El programa contará con entrevistas a referentes del sector, análisis de coyuntura, seguimiento de tendencias e información clave para productores, empresarios y oyentes interesados en comprender la transformación permanente del agro.
Equipo renovado y con amplia trayectoria
Uno de los ejes de esta renovación es la incorporación de Gustavo Flores Bazán, periodista, licenciado en Comunicación Social y director de El Descorche Diario. Con más de 30 años de trayectoria en medios gráficos, radiales y digitales, es una de las voces especializadas en vino, vitivinicultura, enoturismo y producción agroalimentaria.
Su recorrido profesional incluye la cobertura de vendimias, bodegas, ferias, eventos productivos y procesos de innovación, además de la producción de eventos culturales, ferias y encuentros vinculados al vino argentino. Tuvo su paso en Radio Nihuil junto a Andrés Gabrielli y en Diario Uno como periodista de la Sección Vitivinícola durante varios años, entre otros.
Junto a Federico Zalazar, periodista con más de 10 años de experiencia en Radio Nihuil y Grupo América, y con la producción comercial de Jimena Silvestri, Conexión Agro se propone conectar información, territorio y futuro.
Desde febrero, todos los sábados de 7 a 9.30, el programa vuelve al aire de con una mirada renovada y plural y se suma a la renovada programación de Radio Nihuil.