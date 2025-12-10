Carlo Acutis, era un adolescente que vivió en Italia y murió a los 15 años, víctima de leucemia. El 7 de septiembre pasado, el papa León XIV lo santificó y desde ese momento, en la fe católica se lo conoce como el "santo millenial" o "el influencer de Dios". Si bien hace apenas 3 meses que es considerado santo, en Mendoza, comenzó a levantarse una capilla en su honor hace más de 7 meses: en marzo se colocó la piedra fundamental de este proyecto.
La capilla del santo Carlo Acutis solo avanzó un 9% y piden colaboración a la comunidad
El templo de Carlo Acutis, ubicado en la calle Viamonte de Chacras de Coria, viene avanzando con lentitud por los costos. Quieren que sea un lugar para contener a jóvenes
Sin embargo, en este tiempo solo se ha podido concretar el 9% de la obra planificada, mientras lo ideal, según aseguran desde la comunidad liderada por el párroco Osvaldo Scandura, sería que ya se hubiese concretado el 15%.
El problema, es de esperarse, gira en torno a lo económico: con los fondos que la comunidad aporta, no alcanza. La intención, ya lo ha asegurado en varias oportunidades el padre Scandura, es dar contención y un espacio a los adolescentes y jóvenes para que se conecten con la espiritualidad, pero sin dejar afuera la tecnología, ya que es medio en el que los chicos se desenvuelven actualmente.
Este lunes 8 de diciembre, la comunidad mostró los avances del templo, y también compartieron las formas de colaborar.
Una obra que va más allá de lo material
Lo que la comunidad mostró fueron los avances visibles del proyecto: el piso de la capilla está próximo a completarse, una de las primeras etapas clave de la obra.
El santuario comenzó a tomar forma a partir de la donación del terreno y cobró impulso cuando fue dedicado al entonces beato Carlo Acutis. Con su reciente canonización, el proyecto tomó un interés especial, sobre todo por parte de los jóvenes que se sienten identificados con el "santo millenial".
Desde la parroquia destacaron que la capilla no está pensada únicamente como un espacio físico, sino como un punto de encuentro, reflexión y peregrinación, con proyección no solo local sino también internacional.
Avance más lento y sin pausa en verano
Si bien el porcentaje de avance es menor al esperado, los responsables de la obra aseguraron que los trabajos no se detuvieron en ningún momento. Incluso, señalaron que los obreros continúan trabajando todos los días, incluidos fines de semana y feriados, y que no está previsto interrumpir la construcción durante los meses de enero y febrero.
Actualmente, el desafío principal es no bajar el ritmo para evitar más demoras. La fluctuación de los fondos y el aumento de costos son obstáculos pero no impedimentos, ya que el aporte económico de la comunidad se volvió clave para garantizar la continuidad del proyecto.
Cómo colaborar con la construcción de la capilla de Carlo Acutis
Para quienes estén interesados en sumarse, se habilitó un sistema de donaciones online que permite realizar aportes de manera sencilla y segura. El procedimiento se realiza a través del sitio oficial del proyecto y está disponible exclusivamente por esa vía.
Quienes colaboren y así lo deseen podrán dejar su nombre impreso en un espacio destacado de la capilla, como reconocimiento simbólico al aporte realizado para concretar la obra.
Paso a paso para colaborar:
-
Ingresar al sitio oficial: capillacarloacutis.com
-
Hacer clic en la opción “Quiero Aportar”
-
Seleccionar Argentina
-
Elegir la modalidad de aporte y presionar “Colaborá”
-
Completar los datos personales solicitados
Desde la organización remarcaron que no existen otras modalidades de donación vigentes y que la pasarela de pagos utilizada es segura. Mientras tanto, la capilla sigue creciendo, lentamente pero sin detenerse.