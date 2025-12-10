La capilla del santo Carlo Acutis solo avanzó un 9% y piden colaboración a la comunidad

Este lunes 8 de diciembre, la comunidad mostró los avances del templo, y también compartieron las formas de colaborar.

Embed - Capilla San Carlo Acutis - Avances - Noviembre 2025

Una obra que va más allá de lo material

Lo que la comunidad mostró fueron los avances visibles del proyecto: el piso de la capilla está próximo a completarse, una de las primeras etapas clave de la obra.

El santuario comenzó a tomar forma a partir de la donación del terreno y cobró impulso cuando fue dedicado al entonces beato Carlo Acutis. Con su reciente canonización, el proyecto tomó un interés especial, sobre todo por parte de los jóvenes que se sienten identificados con el "santo millenial".

Desde la parroquia destacaron que la capilla no está pensada únicamente como un espacio físico, sino como un punto de encuentro, reflexión y peregrinación, con proyección no solo local sino también internacional.

Capilla Carlos Acutis 3.jpg

Avance más lento y sin pausa en verano

Si bien el porcentaje de avance es menor al esperado, los responsables de la obra aseguraron que los trabajos no se detuvieron en ningún momento. Incluso, señalaron que los obreros continúan trabajando todos los días, incluidos fines de semana y feriados, y que no está previsto interrumpir la construcción durante los meses de enero y febrero.

Actualmente, el desafío principal es no bajar el ritmo para evitar más demoras. La fluctuación de los fondos y el aumento de costos son obstáculos pero no impedimentos, ya que el aporte económico de la comunidad se volvió clave para garantizar la continuidad del proyecto.

Cómo colaborar con la construcción de la capilla de Carlo Acutis

Para quienes estén interesados en sumarse, se habilitó un sistema de donaciones online que permite realizar aportes de manera sencilla y segura. El procedimiento se realiza a través del sitio oficial del proyecto y está disponible exclusivamente por esa vía.

Quienes colaboren y así lo deseen podrán dejar su nombre impreso en un espacio destacado de la capilla, como reconocimiento simbólico al aporte realizado para concretar la obra.

Paso a paso para colaborar:

Ingresar al sitio oficial: capillacarloacutis.com

Hacer clic en la opción “Quiero Aportar”

Seleccionar Argentina

Elegir la modalidad de aporte y presionar “Colaborá”

Completar los datos personales solicitados

Desde la organización remarcaron que no existen otras modalidades de donación vigentes y que la pasarela de pagos utilizada es segura. Mientras tanto, la capilla sigue creciendo, lentamente pero sin detenerse.