Cómo llega Carlo Acutis, el "influencer de Dios", a tener en Mendoza su primera iglesia en el mundo

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - vista aérea Vista aérea de la obra que lleva adelante Monteverdi Construcciones en un predio de Chacras de Coria. Allí construyen la primera iglesia del mundo dedicada a Carlo Acutis. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

“Fue Carlo el que nos eligió a nosotros, no nosotros a él”, asegura hoy Scandura, quien preside la parroquia de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, con la convicción de que este templo responde a una inspiración superior. Y esa sensación se respiraba en la recorrida que hizo Diario UNO por el lugar y que concluyó con el obsequio de una medallita bendecida con la imagen del futuro santo.

La iglesia empezó a erigirse hace poco más de dos meses sobre calle Viamonte al 1.000, gracias a un terreno donado por un grupo de fieles y a la voluntad de Arzobispado de Mendoza en construir allí el primer refugio religioso del mundo dedicado a la vida y obra del futuro santo y pensado para que lo habiten las nuevas generaciones de fieles.

¿Quién fue Carlo Acutis?

Antes de profundizar en la historia de la iglesia mendocina, vale recordar quién fue Carlo Acutis. Nació en Londres en 1991, pero creció en Milán, Italia. Desde muy pequeño mostró una devoción particular por la Eucaristía. Era un chico como cualquiera de su generación: jugaba al fútbol, programaba en la computadora, disfrutaba de los videojuegos. Pero al mismo tiempo tenía una vida espiritual intensa.

A los 11 años creó un sitio web que recopilaba milagros eucarísticos de todo el mundo, convencido de que “la Eucaristía es la autopista hacia el cielo”. Murió a los 15 años, víctima de una leucemia fulminante, en octubre de 2006. Su beatificación en 2020, en Asís, lo convirtió en el primer “milenial beato” de la Iglesia Católica.

Carlo Acutis el influencer de Dios.jpg Carlo Acutis jugaba al fútbol, era aficionado a la tecnología y disfrutaba la naturaleza. Sus acciones caritativas las realizó en silencio, su familia se enteró en el funeral cuando cientos de personas fueron a despedirlo.

Su figura conecta con jóvenes y adultos por igual: alguien que hablaba el lenguaje de las redes, pero que encontraba en la misa y en la oración su mayor alegría. Para los católicos, Carlo Acutis es un puente entre la fe y la vida cotidiana, un recordatorio de que la santidad no está reservada a monjes o mártires sino que puede vivirse desde la normalidad de un adolescente como cualquier otro.

El Vaticano le concede a Acutis dos milagros ocurridos en Latinoamérica: la curación de un niño brasileño que lo llevó a ser beatificado y la recuperación de una joven costarricense de un grave accidente craneoencefálico, lo que permitió su canonización como santo que finalmente se dará el domingo 7 de septiembre.

Mendoza honra a Carlo Acutis antes que ningún otro lugar

La chispa inicial del proyecto en construir una iglesia en Mendoza dedicada a la figura y al legado del joven italiano nació en octubre de 2020, cuando el padre Osvaldo Scandura siguió desde Mendoza la beatificación de Carlo Acutis. En ese momento, sintió que debía hacer algo más que difundir su testimonio en homilías con la misión de atraer a los jóvenes su mensaje de encuentro, unión y solidaridad.

“Fue como una voz interior: si Carlo había llevado a tantas personas a la Eucaristía, ¿por qué no levantar en su honor un lugar que invite a los jóvenes a reencontrarse con Dios?”, recuerda y agradece el apoyo incondicional del arzobispo Marcelo Colombo.

La propuesta, al principio, parecía descabellada. Pero sin embargo la comunidad católica de Chacras -específicamente, los fieles de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro- no dudó en sumarse a la idea que poco a poco encontró cada vez más eco y esa semilla de ensueño comenzó a germinar.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - Padre Osvaldo Scandura de la parroquia de Chacras El padre Osvaldo Scandura es el párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Chacras de Coria y el impulsor de este proyecto destinado a los jóvenes católicos. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Uno de los primeros en entusiasmarse fue Carlos Bajach, empresario mendocino que ya había colaborado en distintos proyectos comunitarios. Para él, la figura de Carlo Acutis también resultaba inspiradora.

“Cuando el padre Osvaldo me contó la idea, sentí que tenía que estar ahí. Carlo representa a una juventud distinta, que se anima a ir contracorriente. Y Mendoza tenía que ser pionera en levantar este templo”, señala Bajach, coordinador general de la iniciativa que ya tiene repercusión internacional debido a la proximidad del día canonización del beato italiano.

La capilla San Carlo Acutis toma forma en Chacras de Coria

Gracias al impulso de la parroquia de Chacras y de personas ajenas que abrazaron esta misión, el proyecto comenzó a salir del terreno de lo intangible y a convertirse en una posibilidad concreta.

El paso siguiente fue encontrar el lugar y darle forma arquitectónica. El terreno de 4.300 m² apareció gracias a la donación de fieles católicos, y ubicado sobre calle Viamonte en Chacras de Coria, con la naturaleza cordillerana de fondo. Un paisaje que parecía preparado para recibir una capilla de estas características.

Se convocó a arquitectos, se diseñaron planos y se pensó en una iglesia que no solo fuera funcional sino también simbólica: un espacio que invitara al recogimiento, a la contemplación y al encuentro comunitario entre jóvenes.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - cruz fundacional del proyecto Una cruz fundacional con una imagen de Carlo Acutis se destaca en el enorme terreno donde se construye la capilla. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Bajach, junto a un grupo de mendocinos involucrados en este anhelo, viajaron a Roma en octubre del año pasado y tuvieron un encuentro no sólo con el papa Francisco sino también con la mamá de Carlo Acutis, la italiana Antonia Salzano. Y lograron la bendición de ambos.

"Ese lugar será un faro de luz para los jóvenes", presagió entonces la mujer y prometió venir a la inauguración de la capilla mendocina en honor a su joven hijo fallecido que el domingo 7 de septiembre pasará a ser un Santo de la Iglesia Católica. Ese día de la ceremonia en el Vaticano, que será precedida por el papa León XIV, planifica estar presente el párroco Osvaldo Scandura.

Peregrinación y vigilia por la canonización de Carlo Acutis

Mientras, desde este lado del mundo se hará una peregrinación que iniciará el sábado 6 desde los cimientos de la iglesia de calle Viamonte hasta la parroquia frente a la plaza de Chacras de Coria.

En la parroquia se desarrollarán diferentes actividades artísticas y de beneficencia durante la noche hasta esperar a las 5.30 hora local que comience la transmisión en vivo de la canonización de Carlo Acutis.

Será una oportunidad más para el encuentro y para promover la campaña solidaria que están llevan a cabo con el fin de avanzar con la obra de construcción de la nueva capilla.

Para construir la iglesia lanzan una colecta

El proyecto entonces deja de ser solo de un sacerdote y de un empresario. Familias enteras se suman con donaciones, con mano de obra, con pequeñas ofrendas que van desde materiales hasta horas de trabajo voluntario para concretar una obra que en tres años se pondrá al servicio de peregrinos del mundo entero.

Cada ladrillo tendrá detrás una historia: una abuela que donó sus ahorros, un joven que aportó su sueldo, una empresa que cedió materiales de construcción. En la capilla se exhibirán reliquias del "influencer de Dios" custodiadas en una obra de arte.

“Es una iglesia que será levantada entre todos, como la Iglesia con mayúsculas”, destaca Bajach acerca de la colecta que iniciaron para recaudar fondos y que no conoce fronteras.

Un templo único en el mundo destinado a la juventud

"El encuentro con Dios no es para aislarse, no es para tener un intimismo, sino que el encuentro con Dios le permitió a Carlo Acutis hacer esa experiencia profunda en su corta edad para salir de sí mismo y darle a los demás algo que hoy nos cuesta mucho, que es reconocer al otro", reflexiona el padre Scandura.

El proyecto fue creciendo en visibilidad y pronto llegó a oídos de la Iglesia a nivel mundial. En 2022, el papa Francisco envió su bendición para la construcción, destacando el valor de levantar un templo en honor a un beato que simboliza el puente entre la fe y el mundo digital.

Ese gesto dio aún más fuerza a la iniciativa. Para Scandura fue la confirmación de que no se trataba de un capricho personal en nombre de Dios, sino de un sueño con proyección universal.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - maqueta Maqueta del proyecto arquitectónico de la iglesia dedicada al santo Carlo Acutis. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Lo que distingue a esta iglesia no es solo que será la primera en el planeta dedicada a Carlo Acutis. También es el modo en que se está levantando: con la participación activa de la comunidad, con el empuje de la fe en tiempos adversos, con la convicción de que el futuro santo sigue evangelizando desde el cielo.

El lugar incluirá, además del altar central, un espacio interactivo donde los fieles podrán conocer la vida del joven italiano y el catálogo de milagros eucarísticos que él recopiló. Será, en palabras del padre Scandura, “una escuela de fe en el corazón de Mendoza”.

Ecos de esperanza, de Mendoza al mundo

Para el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, la construcción de este templo es “una señal de esperanza en tiempos de desencanto”. En una homilía reciente expresó: “Carlo nos enseña que la fe puede vivirse con alegría, con sencillez y sin miedo a ser distintos. Esta iglesia será un faro para los jóvenes”.

Más allá de la construcción, la figura de Carlo Acutis está inspirando a la comunidad. Jóvenes de parroquias vecinas organizan adoraciones eucarísticas y encuentros digitales para difundir su testimonio. Escuelas incluyen su historia en talleres de espiritualidad. Familias rezan el rosario pidiéndole su intercesión.

El padre Scandura lo resume con una frase: “Carlo fue un chico que se dejó amar por Dios y transmitió ese amor con alegría. Nosotros queremos que este templo sea un reflejo de eso”.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria La constructora Monteverdi está al frente de la obra. Estiman un plazo de tres años para inaugurar la capilla. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Carlos Bajach, por su parte, pone énfasis en lo colectivo: “Esto no es la obra de un empresario o de un cura. Es la obra de un pueblo que creyó en un sueño. Y Mendoza quedará marcada en la historia por haber dado este paso”.

La primera iglesia en honor a Carlo Acutis no será solo un edificio. Será un símbolo. Habla de cómo la fe puede mover montañas, incluso en épocas de crisis. De cómo la vida de un adolescente puede transformar corazones a miles de kilómetros de donde vivió.

La piedra predomina en la arquitectura de la iglesia

Los responsables de levantar la iglesia en Chacras, a cargo de la empresa Monteverdi Construcciones, confiesan que su destino cambió al momento de recibir esta propuesta arquitectónica.

"Un proyecto tan particular como éste nos marca desde lo espiritual, desde el despojo o los egos que todos podemos tener porque acá no se trata hacer la mejor obra arquitectónica sino de lograr una obra que sea apropiada por toda la comunidad, con espacios para que se encuentren en peregrinación, con un fin espiritual que va más allá de si la capilla es linda o no", reconocen desde la desarrolladora.

En particular, el arquitecto Franco Pérez Magnelli, parte del grupo de profesionales que diseñó la iglesia, relata que lo primero que hicieron fue estudiar la vida y obra de Carlo Acutis: "Ahí empezó a nacer y a crecer el proyecto que realmente fue providencial de la forma en que se fue dando".

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - Profesionales a cargo de la obra: Franco Pérez Magnelli, Santiago Racca, Carlos Bajach y Aldo Monteverdi Franco Pérez Magnelli, Santiago Racca, Carlos Bajach y Aldo Monteverdi, los profesionales a cargo de la construcción de la iglesia en Chacras de Coria. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

"Es una iglesia de carácter románico, con el uso de pocos materiales, predomina la piedra porque Carlos, si bien tenía una posición económica muy bien plantada en Italia, él siempre fue súper humilde, siempre colaboraba con los podres, era una persona que no ostentaba", detalla el arquitecto.

Sabiendo del fanatismo de Acutis a San Francisco de Asís, y en especial a la Iglesia del Despojo, la capilla de Chacras utilizará materiales nobles. "Aquí tiene poco sentido bizantino-barroco, se podría decir, sino que es piedra externa e interna con el fin de emanar esa humildad y esa modestia que tenía Carlos Acutis", explica Pérez Magnelli.

Una iglesia en contacto con la naturaleza

En cuanto a los espacios exteriores, se trabajaron las disposiciones de los atrios -con un anfiteatro incluido- con el fin de que los jóvenes vuelvan a la iglesia.

"Y al joven le gusta relacionarse, estar en contacto con la gente, tener espacios para charlar, mi abuelo siempre decía que uno iba a la iglesia a conseguir novio o novia, entonces esos espacios que diseñamos son para generar ese encuentro entre niños, jóvenes y adultos", anticipa el arquitecto.

Construcción de la Capilla San Carlo Acutis en Chacras de Coria - reliquias del santo Una foto de Carlo Acutis y la escultura que contiene reliquias de primer grado del joven beato posan en medio del lugar donde se construye la iglesia en Mendoza. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Como corolario, Carlos Acutis amaba la naturaleza y por ello en su diseño toda la planta está en cruz, rodeada de verde interior y exterior para que las personas se sientan inmersas en un bosque como lo es Chacras de Coria, con una vista espectacular a la montaña.

La piedra fundacional de un legado para la eternidad

Cuando se inaugure la capilla San Carlo Acutis de Chacras, no será solo un acto religioso sino también un momento de orgullo para Mendoza y para todos los que pusieron su granito de arena.

“Carlo decía que todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él nos invita a ser originales en el amor a Dios y a los demás”, recuerda el padre Scandura.

En el silencio de Chacras de Coria, las paredes que crecen parecen susurrar una certeza: el legado de Carlo Acutis seguirá vivo, y desde Mendoza irradiará al mundo entero.