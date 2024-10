Santo del 4 de octubre: aprende a rezar su oración para fortalecer tu fe y encontrar la paz interior

Cómo rezar el Rosario 2.jpg

¿Qué santo se celebra este 4 de octubre?

El 4 de octubre se celebra la festividad de San Francisco de Asís, junto con otros santos que aparecen en el Santoral Cristiano. San Francisco de Asís fue un religioso italiano y fundador de la Orden Franciscana. Desde muy joven, trabajó en el negocio de telas con su padre, un comerciante adinerado.

A los 20 años, se unió a la guerra de Perugia, donde fue capturado y pasó al menos un año en prisión. Después de su liberación, regresó al conflicto, pero esta experiencia lo llevó a una crisis personal que lo impulsó a volver a Asís.

Allí, dedicó su vida a la piedad y a ayudar a los pobres y enfermos, viajando para predicar el amor a Dios, incluso llegando a la Tierra Santa. Finalmente, decidió seguir el camino de Cristo hasta el final, falleciendo en un momento de profunda conexión con la tierra.

Oración para este 4 de octubre

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. Donde haya odio, que yo lleve el Amor; donde haya ofensa, que yo lleve el Perdón. Que donde haya discordia, yo sea un portador de la Unión; donde haya duda, que lleve yo la Fe. Donde haya error, que yo comparta la Verdad; donde haya desesperación, que yo sea un faro de Alegría. Y donde haya tinieblas, que yo lleve la Luz.

Oh, Maestro, te pido que no busque tanto ser consolado, sino que me convierta en un consuelo para los demás; que no busque ser comprendido, sino que aprenda a comprender. Que no anhele ser amado, sino que me esfuerce en amar. Porque es dando que se recibe; perdonando que se es perdonado; y muriendo que se resucita a la Vida Eterna.

¿Qué otros santos católicos se celebran este 4 de octubre?

El santoral de hoy, 4 de octubre, también festeja las siguientes onomásticas: