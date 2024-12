Reliquias del santo "influencer" Carlo Acutis están en Mendoza y se preservan en una obra de arte

Relicario de Maga Pregal contiene reliquias de Carlo Acutis se expone en la Parroquia de Chacras - Nicolás Rios 1.jpeg El relicario que contiene reliquias de Carlo Acutis es una obra de arte que se encuentra en la parroquia de Chacras. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Acutis, un genio de la informática, documentó milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo. Con apenas 15 años de edad, en octubre del 2006 una leucemia fulminante acabó con su vida en cuestión de días. Hace 4 años fue beatificado en Italia y el próximo 27 de abril será convertido en Santo.

Maga Pregal, nacida en el departamento de San Rafael hace 48 años, es arquitecta y joyera. Convive con el arte desde su infancia, sea dibujando o creando obras en metal; de hecho, estudió artes plásticas en su ciudad natal. El camino que la llevó a diseñar un relicario, ella que desconocía el valor de este objeto para los católicos, fue "de a poquito y con mucha insistencia", nos cuenta en esta entrevista con Diario UNO.

"Hay cosas que todavía me sorprenden y estos pedidos así son impresionantes", confiesa quien asumió el desafío de esta obra de arte destinada a una reliquia de Carlo Acutis como algo impensado para ella. "Fue aprender sobre qué significaba un relicario y su importancia para la Iglesia, así como todo este proceso de santificar a una persona. No era consciente de la importancia de este objeto", reconoce.

La artista revela cómo hacer una obra para reliquias de un santo

Maga descubrió la cantidad de fieles que adoran la figura del beato y próximo santo católico. "Uno no se imagina la dimensión que tiene todo esto en el catolicismo", destaca antes de revelar cómo fue crear una obra de estas características sin pertenecer ella al arte religioso.

La encomienda se dio hace unos meses a través de una amiga artista que confió en Pregal para encarar la pieza. El relicario es un objeto que contiene una reliquia, en este caso de carácter religioso. "Lo que contiene el relicario que realicé son cabellos de Carlo Acutis que están guardados en un cofrecito bien cerrado", detalla.

Así fue como se puso a investigar en los diferentes formatos de relicarios, sus tamaños y cuestiones estéticas para ofrecer varios diseños y que la gente de la parroquia de Chacras -ubicada frente a la plaza- eligiera uno. "A partir de esa elección empecé a trabajar la obra", relata.

La idea fue tratar de darle una imagen más moderna, más simple al relicario, porque Carlo Acutis era un chico muy simple; querían que la obra llamara la atención sin ser ostentosa. La idea fue tratar de darle una imagen más moderna, más simple al relicario, porque Carlo Acutis era un chico muy simple; querían que la obra llamara la atención sin ser ostentosa.

Maga Pregal con su obra - Nicolás Rios.jpeg La artista Maga Pregal posa con su relicario en la parroquia de Chacras de Coria. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

-¿Cuáles fueron las pautas de diseño que te dieron?

-Me pidieron un soporte que reflejara un poco el espíritu de este chico, Carlo Acutis. Que fuera algo moderno, porque tenés relicarios de hace siglos atrás. La idea fue tratar de darle una imagen más moderna, más simple, porque Acutis era un chico muy simple; querían que la obra llamara la atención sin ser ostentosa.

Un detalle: lo que Maga no pudo "negociar" fue que su obra de arte estuviera realizada en bronce.

Y respecto al diseño, asegura que le dieron la libertad para crearlo. Es una serie de círculos concéntricos sobre los cuales pudo sellar la impronta de su marca de joyería Magaloó. "Son placas caladas y hay sectores del relicario que están hechos con grabado, es grabado con ácido", aporta.

La artista también diseñó el cetro de la Reina de la Vendimia 2024

Desde el 2005 hasta el año pasado Maga Pregal trabajó en la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de Luján de Cuyo, ya que como arquitecta se especializó en vivienda social. Pero decidió tomarse un año de licencia para dedicarse de lleno a su arte en joyas.

Su primer acercamiento a la joyería se dio a través de cursos de esmaltado en cobre que empezó a tomar. Pero desde que se metió a un taller con las hermanas Pascual, abrazó esa expresión artística hasta el momento desconocido por ella. Y empezó a dar clases y a ofrecer sus obras a la venta, logrando crecer en el mercado y en la demanda de alumnos.

Expuso en Espacios del Monte y formó parte del colectivo de mujeres artistas La Pausa, en Luján, donde tenía su espacio para enseñar. Hasta que hace 3 años se mudó a su casa en Dorrego y allí montó su propio taller y showroom.

Desde que me tomé licencia en la Municipalidad para abocarme a la joyería me han llegado pedidos tan especiales como el del relicario y el diseño de los cetros de las Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2024, dos mundos con los que no tenía relación. Desde que me tomé licencia en la Municipalidad para abocarme a la joyería me han llegado pedidos tan especiales como el del relicario y el diseño de los cetros de las Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2024, dos mundos con los que no tenía relación.

Maga Pregal - Nicolás Rios.jpeg Maga Pregal es arquitecta y joyera, mamá de dos hijos y nacida hace 48 años en San Rafael. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El desafío de experimentar la cultura vendimial le llegó por parte de un amigo colega, el artista Leonardo Videla. "Él tenía experiencia pero tuvo que viajar el año pasado, y entonces me propuso que yo hiciera los cetros para la reina y la virreina", cuenta Maga Pregal y dice que "fue una experiencia muy linda".

Aunque reconoce: "En la elaboración de los cetros de la Vendimia no hubo tanta posibilidad de diseñar, porque son temas muy específicos, no hay posibilidades de innovar. Hay conceptos que tienen que estar y se trabaja siempre con racimos de uvas y hojas de vid; es un formato clásico, en realidad".

Pasiones repartidas entre la arquitectura y la joyería

Este presente que la entusiasma y gratifica no la deja decidirse todavía acerca de su futuro laboral, en cuanto a que si volverá a compartir sus dos pasiones o se quedará sólo con la joyería.

-¿Pensás volver a tu trabajo como arquitecta en la Municipalidad de Luján?

-Tengo tiempo hasta los primeros días de marzo de pensar si vuelvo o no. Es tentador no volver, pero hay que pensar un poco en la estabilidad económica. De todas maneras, el taller en estos últimos dos años ha duplicado la cantidad de alumnos. Ya la gente sabe que estoy acá en Dorrego de manera permanente, entonces se acerca a comprar o a hacer pedidos específicos.

Relicario de Maga Pregal contiene reliquias de Carlo Acutis se expone en la Parroquia de Chacras - Nicolás Rios 3.jpeg La obra de la artista mendocina se expone los días 12 de cada mes en la parroquia de Chacras, en memoria del beato Carlo Acutis. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En todo este proceso, la artista agrega que también ha trabajado para bodegas, "por ejemplo, lo hice para una arquitecta que armó un mural de metal en una bodega; he tenido experiencias muy interesantes y movilizadoras", confiesa.

Cómo consiguió la parroquia de Chacras una reliquia de Carlo Acutis

Hace un año que la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chacras de Coria tiene en su poder una reliquia de primer grado del joven Carlo Acutis, a quien la Iglesia Católica le atribuye dos milagros -que salvaron la vida de dos jóvenes- y cuya canonización se dará durante el Jubileo de los adolescentes.

El padre Osvaldo Scandura, a cargo de esa parroquia, confirma que la reliquia consta de un mechón de cabellos de Acutis, y por ello es de primer grado "porque es algo perteneciente al cuerpo del santo", explica el cura para contar que la reliquia llegó a través del arzobispo, "cuando participó en la primera sesión del sínodo, mandamos a pedirla y las trajo".

Se hace un pedido para obtener una reliquia y se certifica. No es una cuestión como si fuera una estampita. Tiene todo un procedimiento, un pedido a través de una nota formal, y una verificación, todo está custodiado. Se hace un pedido para obtener una reliquia y se certifica. No es una cuestión como si fuera una estampita. Tiene todo un procedimiento, un pedido a través de una nota formal, y una verificación, todo está custodiado.

Padre Osvaldo Scandura da la misa con el relicario en la Parroquia de Chacras - Nicolás Rios.jpeg El cura párroco de Chacras explicó cómo consiguieron cabellos de Carlo Acutis que conservan como una reliquia para ser venerado. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En nuestro país varios espacios religiosos tienen reliquias de Carlo Acutis. "Esto ha sido una gracia muy bonita para la parroquia, un regalo, porque mucha gente se ha acercado y los días 12 que hacemos la misa y ponemos la reliquia en una cofre, viene gente de distintos lugares; ahora contamos con un relicario donde depositarlas para hacer la veneración al futuro santo", afirma el padre Scandura.

Y enfatiza: "Estamos muy orgullosos de dar este paso en la comunidad, sobre todo porque es una parroquia con muchos jóvenes que el año que viene cumple 90 años de existencia".

Construirán una capilla con conexión a internet en honor a Carlo Acutis

El cura párroco de Chacras aprovecha la ocasión para anoticiar que construirán una nueva capilla destinada a los jóvenes, en honor al primer santo millennial de la Iglesia Católica, Carlo Acutis. Por ello el proyecto contempla un anfiteatro y que en el lugar haya conexión wifi para la comunidad.

"Queremos incorporar una nueva comunidad dentro de las comunidades que tiene la parroquia del Perpetuo Socorro. La parroquia tiene capillas. El año que viene vamos a construir otra en la calle Viamonte que será sobre todo para los niños, jóvenes y adolescentes de Chacras", revela el padre Osvaldo Scandura.

Y cuenta que tendrá internet porque Acutis "fue el muchachito que introdujo la tecnología en la iglesia, difundía en la web materiales relacionados con sus creencias religiosas".

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Chacras.jpeg La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada frente a la plaza de Chacras, tendrá una nueva capilla el año que viene. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La capilla se hará sobre un terreno "que nos donaron para hacer este proyecto en devoción al futuro santo Carlo Acutis, que tendrá la capilla, un anfiteatro, conexión a internet; será un espacio para los jóvenes", apunta Scandura.

Relicario de Maga Pregal contiene reliquias de Carlo Acutis - Nicolás Rios.jpeg El relicario está diseñado como una escultura, tiene placas caladas y hay sectores que están grabados con ácido. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La propuesta llegó a manos del Papa Francisco, "y a la madre del beato Acutis también", indica el cura de Chacras. "Queremos empezar a construirla el año que viene, que la parroquia cumple 90 años y se dará la santificación del muchachito".

Y cerró con una plegaria: "La zona de Chacras de Coria alberga a muchos jóvenes, entonces le pedimos al beato por nuestros jóvenes, por los niños y adolescentes, para que en su crecimiento y en su madurez puedan realmente saber dar vida, entregar la vida, compartir la vida, cuidar la vida; que es en definitiva lo que nos dejó Acutis con su testimonio".