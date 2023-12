Una joven mendocina recicla residuos electrónicos y diseña joyería sustentable.

La joven le da trabajo a tres personas, Alejo Blotta (19) que está en la parte de producción y la clasificación de material, Camila Fernández (33) que también está en la parte de producción y Jazmín Abasolo (19) que hace la comunicación digital, redes y tienda online.

Verna Diseño Sustentable (13).jpeg Jazmín Abasolo, Antonella Blotta y Alejo Blotta son parte del emprendimiento Verna. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

"Creo que es una generación que empezó a tener más sensibilidad con el medio ambiente, realmente te importa lo que pasa alrededor y siempre me gustó tener un propósito. Necesito hacer algo que me haga sentir útil y que aporto. Siempre quise vivir del diseño, que es lo que estudié y me pareció muy divertido poder fusionar el diseño con ayudar al medio ambiente, que también me interesa", dijo Antonella a Diario UNO.