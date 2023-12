Una mendocina influencer de la costura recicla prendas y tiene 750.000 seguidores en YouTube.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (11).jpeg Fabiana nunca estudió costura, lo aprendió de su madre, se presentó para ser parte de Utilísima y quedó seleccionada. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

La costurera que nunca estudió costura y su experiencia en Utilísima

Fabiana estudió en el colegio Misericordia, cuando se egresó, con 18 años le gustaba la educación física y se recibió del Instituto Nacional de Educación Física (INEF). Sostuvo que la parte pedagógica le ha servido para trasmitir sus saberes y que siempre le gustó mucho la costura, aprendió de su mamá y de algunas revistas.

Señaló que en esa época no estaba la carrera de diseño de indumentaria en Mendoza. Hubo un llamado de Utilísima, se presentó con una valija llena de prendas hechas por ella y a pesar de no tener título, a diferencia de muchas de las mujeres que se presentaron, fue la única que quedó seleccionada para trabajar en el canal.

Estuvo 17 años trabajando en Utilísima, en el programa Puntos y Puntadas, en donde había una conductora y diez o doce especialistas que cada uno cosía algo distinto, alguna decoración, otra ropas de bebés, de grandes. Los integrantes fueron cambiando, pero Fabiana fue la estoica, hasta que cerró el canal en 2013.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (14).jpeg Fabiana estuvo 17 años trabajando en Utilísima, en el programa Puntos y Puntadas. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

De panelista de Utilísima a influencer de la costura

Se puso una escuela de costura llamada Fabiana Marquesini porque la gente empezó a querer tomar clases, pero la cantidad de personas son limitadas y a los habitantes de Buenos Aires. Reconoció que cada vez tiene menos tiempo para dar clases físicas y que sólo lo reserva a sus estudiantes más antiguas. También hace cursos ya grabados para que las personas desde el hogar puedan comprar el combo para hacer una camisa y pueda hacerlo a su ritmo, tiempo, con sus medidas.

"Cuando Utilísima cerró, me quedé con ese vacío y dije quiero dar clases de costura que me encantó y un sobrino me dijo, ¿por qué no abrís tu canal?, lo vas a poder transmitir a todo el mundo. Me enseñó sobre YouTube, yo con mucho miedo, porque lo abrí con 50 años y me cuesta mucho la parte tecnológica y el primer video fue un éxito absoluto y hoy ya somos más de 750.000 unidos por la costura", dijo Fabiana, quien tiene dos hijos y 22 sobrinos que pujaron para que se convirtiera en influencer.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (6).jpeg Fabiana es mendocina, hace 32 años vive en Buenos Aires, pero todos los meses viene a la provincia. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Con la pandemia, le dio mucha más importancia al canal de YouTube, pudo dedicarse completamente. "Me llama mucho la atención la fascinación que tiene la gente. Es a nivel mundial y fue maravilloso lo que se me abrió la mente en ver que me escribían de diferentes países en diferentes idioma", contó.

Fabiana reconoció que debe tener mucha constancia, desde que lo abrió nunca dejó de publicar un video los viernes a las 18, grabado, pensado y explicado. Además, muchos miércoles hace un vivo por su canal, habla con la gente, le hacen preguntas y les explica.

"Fue muy fácil darme cuenta de la recepción porque YouTube presenta las métricas de forma clara. Vas viendo quiénes lo ven, a qué hora lo ven, la cantidad de visualizaciones que tiene un video y la misma gente empieza a pedirte. Para mí es muy sencillo saber qué hago, porque ya me lo pidieron. Y en el canal, lo principal y es lo que a todo el mundo le gusta, es que yo enseño a que se hagan las prendas con las medidas de cada uno", explicó Fabiana.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (13).jpeg "Fue muy fácil darme cuenta de la recepción porque YouTube presenta las métricas de forma clara", dijo Fabiana. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

El reciclado de prendas

Hay 750 videos que son para que cada uno lo haga con sus medidas, pero no solo de ropa sino también hay muchos sobre decoración de hogar. Por ejemplo, para hacer la funda del sillón, si el sillón está un poquitito viejo, se le pone una funda y cambia completamente. Además, la influencer dijo que los reciclados tienen mucha importancia porque se ahorra plata, pero aparte es divertido el proceso de transformación.

"Estoy muy de acuerdo con cuidar el medio ambiente, está estudiado que, a nivel industrial al fabricar más prendas, más baratas, se usan ocho veces y se descartan. No está bueno para el medio ambiente, estoy tratando de incentivar el reciclaje. No te compres tanto, andá a las ferias americanas y eso en la juventud está muy arraigado", dijo.

Fabiana explicó que customizar es por emparchar una remera que se manchó o ponerle un aplique a un pantalón que se rompió, pero sigue teniendo la misma forma, en cambio, reciclar es cambiar lo que era. Por ejemplo, un jean en vez de ser pantalón, se transforma en un bolso, un almohadón o un top. Agregó que tiene mucho éxito por los valores que tiene la ropa hoy en día y porque la gente está muy concientizada en el reciclaje, no solo de los plásticos, sino también de la parte de la ropa, que influye negativamente en la naturaleza.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (10).jpeg Hay 750 videos que son para que cada uno lo haga con sus medidas, pero no solo de ropa sino también hay muchos sobre decoración de hogar. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

La enseñanza de vida

Fabiana sostuvo que en la vida, a veces te cierra una puerta y te abre otra lindísima que no te la imaginaste. Cuando cerró Utilísima estaba muy triste, tenía contrato por dos años que no podía salir de ningún lugar y la frenó mucho, pero después la empezaron a llamar de programas.

"La enseñanza es que hay un mundo maravilloso en la tecnología y es muy lindo saber aprovecharla. La podés aprovechar a favor, la podés aprovechar en contra. Puedo llegar a un público que económicamente no podría pagar un curso y por la distancia y los kilómetros tampoco podría hacerlo. Es maravilloso que me escriban y que me digan que abrieron su negocio porque hicieron prendas que les enseñé", sostuvo.

La influencer dijo que le satisface el poder de ayudar a los demás y ella siente que ha ayudado a mucha gente. "Para mí es súper satisfactorio que me escriban, son cosas que a veces me sacan lágrimas de la emoción. No estoy ni cansada de leerlo, es una cosa tan linda todo lo que escriben de los diferentes países", añadió.

Fabiana Marquesini,Youtuber de costura (3).jpeg Fabiana sostuvo que en la vida, a veces te cierra una puerta y te abre otra lindísima que no te la imaginaste. Foto: Cristián Lozano/Diario UNO

Fabiana no sólo cose, sino que graba, edita y sube sus videos

Fabiana no sólo es la cara visible de los videos sino que se graba, lo edita y lo sube. "Ahora puedo hacer todo sola, lo aprendí, me costó, pero lo logré aprender. Me encanta por ahora, me lleva mucho tiempo y mientras yo lo pueda hacer, lo voy a hacer. Porque yo sé dónde tengo que hacer el zoom y dónde puedo apurar la parte del video, que tal vez no es muy importante", dijo.

La influencer contó que ella sabe si el video tiene que durar 46 minutos o cuatro minutos. Por otro lado, hace videos compactos para Instagram y TikTok, de la tela cortando, se lo pone y después el pueden encontrar una explicación detallada y clara en YouTube. Las dos cosas se complementan y hacen que la persona que esté interesada vaya para el otro lado.