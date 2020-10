La historia de Carlo Acutis, el "influencer de Dios"

Carlo era un adolescente italiano con dos pasiones: la fe y la informática. Murió a los 15 años por una leucemia fulminante y el sábado próximo, en una ceremonia solemne en Asís, que presidirá el cardenal Agostino Vallini, será proclamado beato por El Vaticano.

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en el seno de una familia acomodada en Londres (sus dos padres son italianos, pero en ese momento trabajaban en la capital de Inglaterra). Murió el 12 de octubre de 2006, en apenas 72 horas por una leucemia repentina. El chico era un genio con las computadoras, pero también un gran devoto, pese a que su familia no lo era. Su madre, por ejemplo, contó que sólo había ido a misa para su comunión, su confirmación y su matrimonio.

Carlo Acutis el influencer de Dios.jpg

Sin embargo, Carlo no sólo vivió cristianamente, sino que usó las redes sociales para crear una muestra virtual de los milagros de la eucaristía en el mundo. Además, con su computadora, en la que solía entretenerse con videojuegos, como cualquier chico de su edad, elaboró un esquema del rosario que incluía los misterios de la luz.

En Londres, el adolescente tenía una niñera polaca, gran admiradora del papa Juan Pablo II. Ella lo acercó a la Iglesia Católica y se mudó junto a su familia a Milán. Allí Carlo fue primero a un colegio católico y poco antes de morir, a un secundario manejado por los jesuitas.

Desde que recibió la primera comunión, a los 7 años -antes de tiempo porque así lo quiso el niño-, nunca se perdía su cita cotidiana con la misa. Además rezaba todo el tiempo, se confesaba y le pedía a sus papás que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y a sitios de milagros de la eucaristía, lo que él definía como "una autopista hacia el Cielo".

Su familia tenía casa en Asís. Por esto, solía pasar mucho tiempo en la ciudad de San Francisco, el patrono de Italia del que tomó el nombre el papa argentino. Tanto le gustaba Asís a Carlo, que antes de morir expresó su deseo de ser sepultado en ese lugar.

Trasladado del cuerpo de Carlo Acutis a el Santuario de la Expoliación

"Originales, no fotocopias"

Sin embargo, "Carlo no fue un franciscano. Fue, un simple adolescente de nuestro tiempo, enamorado de Jesús -y especialmente de la Eucaristía- y devotísimo de María, especialmente en la práctica del rosario. Pero en Asís respiró el carisma de San Francisco", según escribió el obispo de Asís, Domenico Sorrentino, en un libro titulado Originales, no fotocopias, una frase que se le adjudica al "influencer de Dios", quien vivía en forma simple y se enojaba si su mamá le compraba un segundo par de zapatillas o ropa de marca y solía a ayudar en un comedor para pobres de Milán.

El proceso de beatificación comenzó en 2013. En julio de 2018 el papa Francisco lo declaró "venerable", título que la Iglesia católica le concede a quien, por la práctica de las virtudes ejercidas en vida, es considerado digno de ser venerado por los fieles.

Carlo Acutis el influencer de dios (2).jpg

Pero a Carlo se le atribuyó luego un milagro por su intercesión, paso indispensable para ser beatificado. El milagro se registró en Brasil, en el séptimo aniversario de su muerte, el 12 de octubre de 2013, en Campo Grande, capital del Estado de Mato Grosso del Sur. Allí, un niño de 6 años se curó inexplicablemente de una grave anomalía que padecía desde su nacimiento en el páncreas y lo obligaba a vomitar casi en forma permanente.

"El Padre Marcelo Renório invitó a los fieles a rezar una novena y apoyó un pedazo de camiseta de Carlo sobre el pequeño paciente, que al día siguiente empezó a comer y cuyo páncreas repentinamente estaba sano, no vomitaba y sin que los cirujanos lo hubieran operado", contó la mamá de Carlo, Antonia Salzano, en una entrevista al Corrierre della Sera, en la que aseguró que ella también recibió de su hijo-beato señales milagrosas.

La predicción a su madre

"Carlo predijo que volvería a ser madre, pese a que estaba por cumplir 40 años. Y en 2010, cuando ya tenía 43, di a luz a dos gemelos, Michele y Francesca", contó. Luego remarcó que cuando repentinamente se enfermó, en 2006, Carlo ofreció su sufrimiento al papa Benedicto XVI y a la Iglesia, "para ir derecho al paraíso sin pasar por el purgatorio". El futuro beato, de hecho, también tenía un gran sentido del humor y vivió con gran serenidad su etapa final.

El obispo Sorrentino explicó en su libro: "Carlo encarna la santidad de los 'nativos digitales". También dijo que no era un fanático de las relaciones virtuales y que también fue un gran catequista. Fiel reflejo de esto, el empleado doméstico que trabajaba en su familia, Rajesh, gracias a él decidió convertirse del hinduismo al catolicismo. "Fue Carlo, con su entusiasmo, con sus explicaciones, con sus videos, que me hizo nacer el deseo de convertirme en cristiano y de bautizarme", testimonió Rajesh en la causa de beatificación.

APERTURA DE LA TUMBA DEL VENERABLE CARLO ACUTIS

Sorrentino hace unos días explicó que no es totalmente cierto que el cuerpo de Carlo fue hallado incorrupto. "En el momento de la exhumación del cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero de 2019, en vista de la traslación al Santuario, fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición cadavérica", indicó. "No obstante, no habiendo pasado muchos años de la sepultura el cuerpo, aún transformado, pero con las diversas partes aún en su conexión anatómica, fue tratado con técnicas de conservación y de integración que suelen practicarse para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos", precisó.

Luego Sorrentino detalló: "se trató de una operación que se hizo con arte y amor". Y mencionó la "especialmente bien lograda reconstrucción del rostro a través de una máscara de silicona". El obispo también detalló que gracias a un tratamiento especial fue posible recuperar la reliquia "preciosa" del corazón, que será utilizada este sábado, día de la beatificación.

En marzo del año pasado, el papa Francisco mencionó especialmente a Carlo Acutis. "Es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlo Acutis", escribió en el párrafo 104.

Y añadió: "él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, consumistas y devotos de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza".