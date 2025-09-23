La serie de Netflix que te llevarán a transitar el duelo y la alegría en 8 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix se destaca por ofertas para todos los gustos. Una serie te llevará a recorrer caminos que pocos se animan a transitar, con un relato emotivo, crudo y realmente atrapante, todo en 8 capítulos: Desde cero.

No siempre los relatos que más se destacan en el catálogo de series y películas de Netflix, son aquellas del género de acción o con los actores más conocidos. Esta serie se ha convertido en una historia sensación dentro de la plataforma, llevando a los suscriptores a un relato muy emotivo, basado en hechos reales.

desde cero 1
La serie de Netflix te dejará con un constante sabor agridulce.

La serie cuenta con una particularidad importante en su historia, y es que está basada en un libro, pero que a su vez se inspira en el relato de la autora de este. En cuestión de pocos capítulos, logró coronarse en Netflix como la más vista del catálogo de series y películas, durante semanas enteras con este drama.

Con tan solo 8 capítulos, la serie ha logrado crear una conexión muy grande con los suscriptores de Netflix, gracias a su historia que aborda el duelo y la enfermedad, pero también el poder de la familia. Esto llevó a que la crítica se rindiera a sus pies, y que sea una de las historias más recomendadas del género.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es uno de los relatos más emotivos y crudos de la plataforma.

Embed - Desde Cero | Ya disponible | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Desde cero

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix, la serie emotiva y cruda de 8 capítulos, Desde cero centra su historia en: "Una artista se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes".

Esta serie es diferente a todo lo visto en Netflix, es por eso que su relato tan atrapante y emotivo, conquistó al mundo entero.

desde cero 2
8 capítulos le bastaron a la serie para ser un éxito mundial en Netflix.

Reparto de la serie Desde cero

  • Zoe Saldaña como Amy
  • Eugenio Mastrandrea como Lino
  • Keith David
  • Danielle Deadwyler
  • Judith Scott
  • Kellita Smith
  • Lucía Sardo
  • Paride Benassai
  • Robeta Rigano

Dónde ver la serie Desde cero, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Desde cero se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: From Scratch se puede ver en Netflix.
  • España: Desde cero se puede ver en Netflix.

