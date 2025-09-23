La serie cuenta con una particularidad importante en su historia, y es que está basada en un libro, pero que a su vez se inspira en el relato de la autora de este. En cuestión de pocos capítulos, logró coronarse en Netflix como la más vista del catálogo de series y películas, durante semanas enteras con este drama.

Con tan solo 8 capítulos, la serie ha logrado crear una conexión muy grande con los suscriptores de Netflix, gracias a su historia que aborda el duelo y la enfermedad, pero también el poder de la familia. Esto llevó a que la crítica se rindiera a sus pies, y que sea una de las historias más recomendadas del género.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es uno de los relatos más emotivos y crudos de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Desde cero

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix, la serie emotiva y cruda de 8 capítulos, Desde cero centra su historia en: "Una artista se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes".

Esta serie es diferente a todo lo visto en Netflix, es por eso que su relato tan atrapante y emotivo, conquistó al mundo entero.

desde cero 2 8 capítulos le bastaron a la serie para ser un éxito mundial en Netflix.

Reparto de la serie Desde cero

Zoe Saldaña como Amy

Eugenio Mastrandrea como Lino

Keith David

Danielle Deadwyler

Judith Scott

Kellita Smith

Lucía Sardo

Paride Benassai

Robeta Rigano

