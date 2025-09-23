La serie cuenta con una particularidad importante en su historia, y es que está basada en un libro, pero que a su vez se inspira en el relato de la autora de este. En cuestión de pocos capítulos, logró coronarse en Netflix como la más vista del catálogo de series y películas, durante semanas enteras con este drama.
Con tan solo 8 capítulos, la serie ha logrado crear una conexión muy grande con los suscriptores de Netflix, gracias a su historia que aborda el duelo y la enfermedad, pero también el poder de la familia. Esto llevó a que la crítica se rindiera a sus pies, y que sea una de las historias más recomendadas del género.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es uno de los relatos más emotivos y crudos de la plataforma.
Embed - Desde Cero | Ya disponible | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Desde cero
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix, la serie emotiva y cruda de 8 capítulos, Desde cero centra su historia en: "Una artista se enamora de un chef en Italia y se embarca en un viaje transformador, donde descubre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza entre culturas y continentes".
Esta serie es diferente a todo lo visto en Netflix, es por eso que su relato tan atrapante y emotivo, conquistó al mundo entero.
desde cero 2
8 capítulos le bastaron a la serie para ser un éxito mundial en Netflix.
Reparto de la serie Desde cero
- Zoe Saldaña como Amy
- Eugenio Mastrandrea como Lino
- Keith David
- Danielle Deadwyler
- Judith Scott
- Kellita Smith
- Lucía Sardo
- Paride Benassai
- Robeta Rigano
Dónde ver la serie Desde cero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Desde cero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: From Scratch se puede ver en Netflix.
- España: Desde cero se puede ver en Netflix.