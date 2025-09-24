Maracanazo: Lanús es semifinalista de la Copa Sudamericana tras empatar con Fluminense en un accidentado partido

Lanús espera rival en la semifinal

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria de 1 a 0 obtenida en “La Fortaleza”, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre el Alianza Lima de Perú que dirige Pipo Gorosito y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LocuraGranate_/status/1970663240766980439&partner=&hide_thread=false Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús. https://t.co/XPMkSfWOzp pic.twitter.com/aWF2YxxgXV — (@LocuraGranate_) September 24, 2025

En la otra llave Atlético Mineiro de Brasil recibirá este miércoles a Bolívar de Bolivia después del 2-2 en La Paz y Once Caldas de Colombia espera por Independiente del Valle tras el triunfo 2-0 que logró en Ecuador. De estos dos enfrentamientos saldrán los restantes semifinalistas del torneo.

En el ámbito local, el “Grana” deberá visitar a Instituto de Córdoba, el próximo domingo desde las 20:15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la decima fecha del Torneo Clausura 2025.

Los hinchas de Lanús fueron reprimidos por la policía brasileña

En el comienzo del complemento el partido estuvo demorado por incidentes en las tribunas entre los hinchas de Lanús y la Policía brasileña. Miembros de la fuerza de seguridad en Rio de Janeiro comenzaron a golpear y reprimir a la parcialidad visitante por presuntos disturbios entre miembros de la barra del equipo argentino en los baños del recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tendenciahoy/status/1970666827622572260&partner=&hide_thread=false "Represión"



Por la feroz represión de la policía de Río de Janeiro a hinchas de Lanus. pic.twitter.com/qmU4M4cWGN — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 24, 2025

Efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los simpatizantes del “Granate”.

Los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.

Sobre el final del partido, la suerte estuvo a favor de Lanús luego de que el disparo de cabeza de Germán Cano se estrellara en el palo derecho de Losada.