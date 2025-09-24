Maracanazo: Lanús es semifinalista de la Copa Sudamericana tras empatar con Fluminense en un accidentado partido

Lanús pasó a la semifinal en un tremendo partido que tuvo incidentes. El Granate empató 1 a 1 con Fluminense de Brasil este martes en el Maracaná, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Agustín Canobbio anotó para los locales a los 20 minutos del primer tiempo, pero Dylan Aquino, a los 22 minutos del complemento, marcó el tanto del empate en el partido para Lanús.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino avanzó a la siguiente instancia del certamen internacional, por la victoria de 1 a 0 obtenida en “La Fortaleza”, donde deberá enfrentarse al ganador de la serie entre el Alianza Lima de Perú que dirige Pipo Gorosito y Universidad de Chile (el cotejo de ida entre ambos terminó en empate sin goles).
En la otra llave Atlético Mineiro de Brasil recibirá este miércoles a Bolívar de Bolivia después del 2-2 en La Paz y Once Caldas de Colombia espera por Independiente del Valle tras el triunfo 2-0 que logró en Ecuador. De estos dos enfrentamientos saldrán los restantes semifinalistas del torneo.
En el ámbito local, el “Grana” deberá visitar a Instituto de Córdoba, el próximo domingo desde las 20:15 en el estadio Monumental Presidente Perón por la decima fecha del Torneo Clausura 2025.
En el comienzo del complemento el partido estuvo demorado por incidentes en las tribunas entre los hinchas de Lanús y la Policía brasileña. Miembros de la fuerza de seguridad en Rio de Janeiro comenzaron a golpear y reprimir a la parcialidad visitante por presuntos disturbios entre miembros de la barra del equipo argentino en los baños del recinto.
Efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los simpatizantes del “Granate”.
Los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.
Sobre el final del partido, la suerte estuvo a favor de Lanús luego de que el disparo de cabeza de Germán Cano se estrellara en el palo derecho de Losada.