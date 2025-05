"Me desgarré. Ya me siento mejor, pero todavía no cumplo los días que indica la recuperación", contó el volante uruguayo respecto de su ausencia.

indio 1.jpg

El Indio es uno de los jugadores que habitualmente interesan a otros equipos y sobre su continuidad en el club fue claro: "Tengo contrato hasta 2027 así que vamos a estar acá. Estoy contento en el club y la gente me demuestra mucho cariño. Estamos bien".