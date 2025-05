Ignacio Pietrobono es fundamental en este Deportivo Maipú protagonista de la Primera Nacional

La opinión de Pietrobono sobre el grupo que se formó en el Deportivo Maipú

Con respecto al equipo que se ha conformado en el Deportivo Maipú, opinó: "Hay muchos jugadores jóvenes que tienen mucho para dar y con mucho potencial. Se ha formado un gran grupo humano y se disfruta mucho el día a día. Los que nos incorporamos nos acoplamos muy bien a los que ya estaban en el club, todos tiramos para adelante y hay una competencia muy sana".

cozzani 5.jpg Ignacio Pietrobono se refirió al buen momento que atraviesa el ex arquero del Deportivo Maipú, Juan Pablo Cozzani.

Ignacio Pietrobono se refirió a Juan Pablo Cozzani

El arquero Ignacio Pietrobono se refirió a Juan Pablo Cozzani, ex arquero del Cruzado, que este domingo jugará la final del Torneo Apertura con Huracán en Santiago del Estero. "Es un gran arquero que está pasando un gran momento, que cuando estuvo en el Deportivo Maipú tuvo un gran rendimiento. Desde mi humilde lugar le deseo muchos éxitos. No tuve el privilegio de ser su compañero, me hablaron muy bien de él", dijo.