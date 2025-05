Juan Pablo Cozzani antes de la final entre Platense y Huracán: "Hay que vivirlo porque uno no sabe si le va a volver a tocar"

cozzani 3.jpg Platense festejó en el Cilindro, el Monumental y el Nuevo Gasómetro.

Cozzani, la previa de la final y el camino recorrido en el fútbol

"El desafío es poder abstenerte del contexto y disfrutarlo. Es verdad que hay mucha ansiedad, mucho nerviosismo, es una final de Primera División, es algo muy lindo, pero tenemos que tener la capacidad de poder disfrutarlo, creo que lo estoy pudiendo hacer, toda esta semana, el día a día, el cariño de la gente, los medios, la verdad que se siente, se disfruta y a partir de mañana que nos toca viajar a Santiago, trataremos de seguir disfrutando allá. Va a ser muy lindo y hay que vivirlo porque uno no sabe si le va a volver a tocar", asumió el ex arquero de Lanús, San Martín de San Juan y Deportivo Maipú.

Cozzani 1 El mendocino fue campeón del Preolímpico Sub 23, en 2020.

Estar ante un partido tan importante lleva a mirar hacia atrás para valorar el camino recorrido por el arquero: "El proceso es largo, desde los comienzos en Gimnasia, en las infantiles, tuve muchos técnicos. No me gusta esto de hacer nombres porque siempre me voy a olvidar de uno, pero bueno, una vez salido de ahí ya me tocó venirme para Lanús y entrar en ese club, en la pensión, era un mundo nuevo. La verdad que me brindaron todo, siempre me trataron muy bien y me pude formar como jugador y como persona. Todos los técnicos, entrenadores de arquero y profes me han aportado un granito de arena, tanto en lo deportivo como en lo personal para que yo pueda crecer como deportista y como persona".

La trayectoria de Juan Pablo Cozzani

Lanús 2018-2021

San Martín de San Juan 2020

Deportivo Maipú 2021-2024

Platense 2024-act.

Selección argentina Sub 23 2020

"Esto es un poco el fruto del trabajo, uno se pone contento y lo disfruta, pero hay un partido muy importante el domingo y uno no hace otra cosa que pensar en la final, porque todavía si bien hemos logrado mucho, no hemos logrado nada a la vez. Queda un partido que es el título y la verdad que mi enfoque y mi concentración están 100% en ese partido" "Esto es un poco el fruto del trabajo, uno se pone contento y lo disfruta, pero hay un partido muy importante el domingo y uno no hace otra cosa que pensar en la final, porque todavía si bien hemos logrado mucho, no hemos logrado nada a la vez. Queda un partido que es el título y la verdad que mi enfoque y mi concentración están 100% en ese partido"

El buen recuerdo del Deportivo Maipú

Respecto de su buen paso por el Deportivo Maipú, con Luis García como DT, el nacido en Guaymallén expresó: "A Luisito (García) también lo quiero mucho, lo he ido a ver acá con Atlanta, lo sigo y tengo una relación muy buena. Maipú fue muy importante porque me había tocado ir a San Juan, había tenido un paso normal por el Nacional B y con Luis se apostó a un proyecto que ya todos saben cómo terminó, con Maipú jugando una final".

Juan Pablo Cozzani- Deportivo Maipú..jpg El arquero dejó un gran recuerdo en el Deportivo Maipú. Foto: gentileza Prensa Deportivo Maipú

"Vimos crecer al club desde todos lados, hoy es un club muy ordenado, un club reconocido del Nacional B, donde los jugadores quieren ir a jugar, así es que mi recuerdo es muy lindo. Hace poquito jugó con All Boys y estuve en la cancha. Tengo muy buena relación con Hernán y Omar Sperdutti, con todos, sigo teniendo amigos dentro del plantel y me pone muy contento lo que ha logrado Maipú como club", destacó.

Juan Pablo Cozzani y el amor de Victoria, su mamá

El diálogo entre Juan Pablo Cozzani y Canal 7 incluyó una sorpresa y fue el contacto con Victoria, su madre, quien se contactó amablemente desde su lugar de trabajo pese a que como reconoció durante la entrevista "nunca hablamos dos días antes del partido".

cozzani 1.jpg Cozzani es de Platense hasta 2028.

El arquero de Platense tuvo emotivas palabras de agradecimiento hacia su madre: "Me has apoyado desde el principio, por ahí puedo ser un poco frío, pero vos sabés lo mucho que te quiero y que siempre he sentido tu apoyo, el del Nico, el del Papá. Estos momentos hay que disfrutarlos, nos ha tocado pasar momentos peores y otros mejores, pero estos momentos lindos hay que disfrutarlos entre todos, porque no solamente es mío, es de todos. Nos vemos el domingo porque vas a ir con la familia. Como te digo, esto no solamente es mío, sino de todos, de la familia, porque uno sin el apoyo de la familia no podría, o le costaría el doble".

"Siempre de chiquito él quiso llegar adonde está y fue a base de sacrificio, por más que nosotros lo apoyamos siempre. Dejó muchas cosas de lado, cumpleaños, festejos, estar en Buenos Aires solo, miles de cosas para llegar adonde está, y para nosotros es un orgullo y una emoción enorme verlo estar ahí" (Victoria, la madre de Cozzani). "Siempre de chiquito él quiso llegar adonde está y fue a base de sacrificio, por más que nosotros lo apoyamos siempre. Dejó muchas cosas de lado, cumpleaños, festejos, estar en Buenos Aires solo, miles de cosas para llegar adonde está, y para nosotros es un orgullo y una emoción enorme verlo estar ahí" (Victoria, la madre de Cozzani).

Victoria respondió emocionada y contó: "Nos vemos en Santiago, hemos hecho muchas cosas raras para ir a verte, hemos tomado micros, subte, trenes a Buenos Aires, y ahora ir a Santiago se nos hizo complicado, pero allá vamos todos".

Para terminar Juampi Cozzani agradeció: "Me han llegado muchos mensajes y aprovecho este momento para agradecerle a todos, desde hinchas o gente cercana a Maipú, a Gimnasia y mucha gente de Mendoza me ha mandado muchos mensajes. Quiero mandarles un saludo muy grande, y aunque por ahí no les pude contestar a todos, quiero agradecerles mucho".