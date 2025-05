Alta mar es una serie del 2019 que se puede ver en Netflix y cuenta con dos grandes actores argentinos entre su reparto: Eduardo Blanco y Nicolás Francella.

Alta mar es una serie de época ambientada en la década de 1940, en un crucero de lujo que va desde España a Brasil. La trama sigue a dos hermanas que descubren el lado oscuro de su familia después de una serie de muertes extrañas a bordo.

En el transatlántico, lleno de pasajeros, viajan a América en busca de un futuro mejor. Sin embargo, se produce el asesinato de una pareja cuyo nombre no aparecía entre la lista de pasajeros y a la que nadie recuerda.

En el barco viajan las hermanas Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), quiénes viven momentos escalofriantes y dramáticos, tras la muerte de una pareja a bordo, que no estaba en la lista de pasajeros. Lo bueno, o no, es que el asesino no puede escapar en altamar.

Ivana Baquero como Eva Villanueva

Jon Kortajerena como Nicolás Vázquez

Alejandra Onieva como Carolina Villanueva

Eloy Azorín como Fernando Fábregas

Chiqui Fernández como Francisca de García

Tamar Novas como Sebastián de la Cuesta

Daniel Lundh como Pierre

Manuela Vellés como Luisa Castro

Laura Prats como Clara

Brais Yanek como Raúl

Javier Taboada como Agustín

Aber Rodríguez como Simón

Marco Pigossi como Fábio

Natalia Rodríguez como Natalia Fábregas

Ignacio Montes como Dimas Gómez

Begoña Vargas como Verónica de García

Itsaso Arana como Anna

Nicolás Francella como Héctor Birabent

Claudia Galán como Chantel

Antonio Durán "Morris" como Detective Varela

Eduardo Blanco como Capitán Santiago

