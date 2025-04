Sebastián Villa: "En Independiente Rivadavia tuve la oportunidad que muchos clubes no me dieron"

Villa Las medias personalizadas del colombiano. Nicolás Ríos

Villa llegó en junio del 2024 a Independiente Rivadavia y estos meses le alcanzaron para ganarse un lugar en el corazón de los hinchas: "Cuando sale la propuesta, yo estaba en Medellín entrenando, recién llegado de Europa, y me llamó el Presidente Daniel (Vila), me contó el proyecto y desde el primer momento le dije 'voy a Mendoza a resurgir como el Ave Fénix'. Creo que hoy en día lo he demostrado, estoy viviendo un lindo presente, me adapté muy bien a lo que es la provincia de Mendoza, a lo que es el club, y estoy contento porque me han recibido de la mejor manera y solo tengo palabras de agradecimiento para el club, para las personas que siempre me mandan mensajes, me demuestran mucho cariño y me tratan muy bien tanto afuera como adentro del club".

Sebastián-Villa-1.jpg El colombiano, ovacionado por el Gargantini. Cristian Lozano

Respecto del público leproso, el ex delantero de Boca reveló: "La Lepra es muy familiar, es algo muy bonito porque la gente transmite esa energía y esa pasión por el fútbol. A veces me mandan cartas y me hacen llegar bonitos mensajes; yo trato de transmitir en la cancha, de estar muy conectado y estamos viviendo un gran momento todos".

"Ser capitán, no solo en Independiente Rivadavia sino en cualquier equipo, implica una responsabilidad muy grande. El entrenador me ha dado la oportunidad de ser capitán y líder del equipo, en realidad uno de ellos porque somos cinco líderes los que tomamos las decisiones, y he tratado de dar lo mejor para el equipo". "Ser capitán, no solo en Independiente Rivadavia sino en cualquier equipo, implica una responsabilidad muy grande. El entrenador me ha dado la oportunidad de ser capitán y líder del equipo, en realidad uno de ellos porque somos cinco líderes los que tomamos las decisiones, y he tratado de dar lo mejor para el equipo".

La trayectoria de Sebastián Villa

Deportes Tolima 2014-18 (9 goles en 76 partidos) *

Boca Juniors 2018-23 (29 goles en 172 partidos) **

Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 2023-24 (5 goles en 11 partidos)

Independiente Rivadavia 2024-25 (8 goles en 37 partidos)

Selección Colombia 2018 (4 partidos sin goles)

*Ganó dos títulos.

**Ganó 7 títulos

Sebastian-Villa-Boca.jpg Villa tuvo un paso destacado por Boca.

Tres cortitas de Sebastián Villa

Los elogios de Santino Andino: "Lo conocí, ya lo había visto, y cuando jugamos el clásico hizo un partidazo. Es un chico que está en mucho crecimiento, que tiene una proyección muy grande. Inclusive aquí juega el hermano (Tiago) con nosotros y me habla mucho de él. Es lindo que los chicos digan esas cosas, porque te das cuenta de que estás haciendo bien tu trabajo".

Villa Villa destacó el apoyo de todo el club y posó para la foto con Mari, la encargada de la cocina. Nicolás Ríos

Jugadores que le gustan del fútbol argentino: "Hay uno que juega en Racing que me gusta mucho, Maravilla (Martínez) es un gran goleador, pero el 5 (Juan Nardoni) que vino a jugar contra nosotros y lamentablemente es el que estuvo en la jugada que se lesionó Pipe (Ramis), me gusta mucho porque siempre va para adelante. Hay muchos jugadores buenos. Nosotros los colombianos siempre hacemos un paso por el fútbol argentino sumando experiencia internacional antes de ir a Europa".

Embed - Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia, a solas con Canal 7

El mate: "Siempre mis compañeros me dan a compartir, igual que cuando estaba en Boca, aunque cuando llegué no me gustaba. Después empecé a tomar y ahora, inclusive, me hago mis matecitos, pero tengo amigos en Colombia que toman y compañeros que siempre me están atendiendo".

El Superclásico y la selección de Colombia

El Superclásico del domingo: "Ya se sabe mi respuesta. El domingo quiero que gane Boca y esperemos que los muchachos tengan un bonito partido y le puedan dar el triunfo a todo el pueblo xeneize. El Superclásico es un partido diferente, de vida o muerte, pero no me gusta hablar mucho antes. Es un partido diferente y la verdad está en la cancha".

Villa El delantero se ilusiona con volver a la selección de su país. Nicolás Ríos

Volver a la selección de Colombia: "Todos los días me levanto pensando en volver a la selección, estoy trabajando para ello y bueno, espero estar al 100% cuando Dios quiera y me vuelvan a llamar. Yo estoy haciendo un gran trabajo y bueno, espero que se me dé la oportunidad pronto".

"Los jugadores colombianos somos técnicamente muy buenos. Le aportamos ese toque de calidad al futbolista argentino que tiene como dicen acá, el corazón y los huevos. Entonces, como que se fusionan esas dos cosas y se hacen grandísimos equipos". "Los jugadores colombianos somos técnicamente muy buenos. Le aportamos ese toque de calidad al futbolista argentino que tiene como dicen acá, el corazón y los huevos. Entonces, como que se fusionan esas dos cosas y se hacen grandísimos equipos".

Villa, su presente y su futuro en Independiente Rivadavia

"Vamos partido a partido, ahora nos quedan dos finales que son importantísimas para nosotros. Vamos a Santiago del Estero (el lunes vs. Central Córdoba) e intentaremos conseguir un grandísimo resultado para pensar en el partido que tenemos en nuestra casa contra Defensa y Justicia, que es el último", resumió Sebastián Villa en la recta final de la fase regular del Torneo Apertura, donde Independiente Rivadavia está en zona de clasificación a los playoffs faltando solo dos fechas.

Villa Villa reveló como vive su presente y analiza su futuro en la Lepra. Nicolás Ríos

Respecto de su futuro y de las numerosas versiones de ofertas por su pase, el colombiano fue claro: "He visto en las redes que han puesto muchas cosas, pero yo soy un tipo más tranquilo y eso se lo dejo a mi representante que está trabajando. No voy a negar que tenemos muchas ofertas. Y bueno, vamos a tomar la mejor decisión para el club. Yo ya lo había hablado anteriormente con Daniel (Vila) a quien le tengo mucho cariño y mucho respeto por la oportunidad que me dio de venir a su club. Vamos a tomar la mejor decisión para el club que está en primer lugar, obviamente. También yo tengo proyectos, soy un ser humano y un deportista, pero agradezco la oportunidad que me dio Independiente Rivadavia y esperamos que las partes se pongan de acuerdo y sea lo mejor para el club".

"Si me quedo o me voy, voy a vivir siempre agradecido. Y como le dije al presidente, quiero trabajar más adelante con él y quiero volver a Mendoza. Es una provincia muy bonita donde me han apoyado de la mejor manera y solo tengo palabras de agradecimiento". "Si me quedo o me voy, voy a vivir siempre agradecido. Y como le dije al presidente, quiero trabajar más adelante con él y quiero volver a Mendoza. Es una provincia muy bonita donde me han apoyado de la mejor manera y solo tengo palabras de agradecimiento".

Para terminar expresó de manera contundente su agradecimiento hacia la Lepra y su gente: "Independiente Rivadavia para mí es prácticamente mi casa, porque aquí tuve la oportunidad que muchos clubes no me dieron cuando estuve en una situación difícil. Eso va a quedar marcado en mi vida. La oportunidad que me dio el presidente (Daniel Vila), la oportunidad que me dio el club, de venir y resurgir como el Ave Fénix y el apoyo que me han dado los hinchas para mí no tiene precio. Y la verdad es que todos estos meses que me quedé, lo hablé con Daniel y le di mi palabra de que yo soy un tipo leal. Él me apoyó en uno de mis peores momentos y me quedé todo este tiempo acá agradeciendo todo el apoyo que me dieron. Yo soy una persona agradecida. Obviamente, tengo mis proyectos y una familia de la cual soy el principal responsable, por eso siempre trato de ir por más. Y bueno, como siempre digo, lo dejo todo en manos de Dios. Él es el que tiene la última decisión".