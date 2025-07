Sebastián Villa fue clave en el triunfo de Independiente Rivadavia y el pase a cuartos de final de la Copa Argentina

Sebastian Villa Independiente Rivadavia Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Sebastián Villa es un gran referente del equipo que arrancó perdiendo el cruce jugado en San Luis y lo terminó ganando sobre el final: "Trato de aportar mi experiencia para ayudar a mis compañeros que por ahí son más jóvenes. De pronto tengo más madurez y trato de aportar lo mejor de mí, ellos me entienden, que es lo más importante, me escuchan y creo que hoy fuimos justo ganadores. Por ahí hay jugadas que veo diferente a ellos, pero bueno, no pasa nada. Hicimos un gran partido, pudimos clasificar y estamos todos muy contentos".

Embed - Sebastián Villa tras la victoria de Independiente Rivadavia

Sebastián Villa y su dedicatoria

Sobre las dos chances claras de gol que no pudo concretar el ex Boca respondió: "No solo fueron esas dos jugadas, también cuando empezamos el segundo tiempo tuvimos la jugada de Nico (Retamar) y si hacíamos el gol por ahí hubiera sido un poco más fácil, pero bueno, eso es fútbol y creo que somos justos ganadores".

"Venimos de hacer buenos partidos en la Liga y ahora pudimos lograr una victoria importante en esta Copa Argentina. Se lo dedicamos a todo el pueblo leproso, que nos viene a apoyar siempre, en cualquier cancha".