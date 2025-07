Gastón Gaudio: cuánto dinero ganó

Nacido el 9 de diciembre de 1978 (ahora tiene 46 años) en la localidad de Adrogué en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, según Tony Pena - uno de los entrenadores que tuvo durante su carrera - el Gato se caracterizó por su revés con una sola mano ya que "es su mejor golpe y, de acuerdo con la opinión de Lleyton Hewitt (N° 1 del mundo de ese entonces), es uno de los mejores del mundo junto con el de Guga Kuerten y el del alemán Tommy Haas".

Sin embargo, los puntos fuertes se vieron afectados por una mentalidad que le funcionaba como un arma de doble filo: "Cuando se va de los partidos es porque no puede mantener la motivación"; es así que sus videos insultándose se hicieron virales y aún hoy son vistos como si de humor se tratase.

En su carrera ganó 8 títulos:

2002: Mallorca (Arcilla). Barcelona (Arcilla).

2004: Roland Garros (Arcilla).

2005: Kitzbuhel (Arcilla). Gstaad (Arcilla). Estoril (Arcilla). Buenos Aires (Arcilla). Vina del Mar (Arcilla).



Y en cuanto a las ganancias económicas por su desempeño en los torneos, Gastón Gaudio acumuló 6.066.156 dólares (sin tener en cuenta lo que embolsó por acuerdos comerciales, entre otros ítems).

Juan Martín del Potro Juan Martín del Potro le ganó siete veces a Roger Federer.

Juan Martín del Potro: cuánto dinero ganó

Nacido el 23 de septiembre de 1988 (ahora tiene 36 años) en Tandil, ciudad serrana del interior de la Provincia de Buenos Aires, explicó en una entrevista a diario La Nación: "Yo sabía que tenía un arma que a ellos no les gustaba: mi juego potente, la velocidad de mis tiros. Ellos no lo tenían. Cuando me agarraban derecho los desbordaba en velocidad; por eso les ganaba".

Y claro, fue el jugador número tres del mundo en un momento muy competitivo y le ganó siete veces a Federer, seis a Nadal y cuatro a Djokovic; cifras que lo convirtieron en La Torre de Tandil.

En su carrera ganó 20 títulos (es el tercer argentino más ganador de la historia):

2008: Washington (Cemento). Los Angeles (Cemento). Kitzbühel (Polvo de ladrillo). Stuttgart (Polvo de ladrillo).

2009: US Open (Cemento). Washington (Cemento). Auckland (Cemento).

2011: Estoril (Polvo de ladrillo). Delray Beach (Cemento).

2012: Basilea (Cemento). Viena (Cemento). Estoril (Polvo de ladrillo). Marsella (Cemento).

2013: Basilea (Cemento). Tokio (Cemento). Washington (Cemento). Rotterdam (Cemento).

2014: Sydney (Cemento).

2016: Estocolmo (Cemento).

2017: Estocolmo (Cemento).



Su carrera deportiva, más allá de las ganancias relacionadas con los acuerdos publicitarios, Juan Martín del Potro recaudó 25.896.046 de dólares.