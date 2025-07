Cóccaro fue tajante al repasar el grito de gol de Messi en su cara: "Viene y me grita el gol como si..."

Esto como consecuencia de que el Zorro, tras la igualdad parcial de Atlas, arengara a sus compañeros para que fueran a buscar el segundo tanto. Evidentemente, esa escena no pasó desapercibida para el mejor jugador del mundo.

Las declaraciones de Cóccaro tras los gritos de Messi

Luego del partido, y de haber quedado en el centro de la escena por haber sido "víctima" de Lionel Messi, el Zorro Cóccaro rompió el silencio y contó lo sucedido dentro del campo de juego del Chase Stadium.

“Cuando hicimos el 1-1, les dije a mis compañeros que fuéramos a buscar el segundo. Pero nos lo terminan haciendo a nosotros. Ahí veo los festejos y Messi lo grita delante mío. Después vino a pedirme disculpas”, soltó en su charla con los medios.

Pero esto no fue todo, ya que el delantero uruguayo no escatimó en elogios para el 10 del Inter Miami: “La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable".

Cóccaro Messi

"Viene y me grita el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir”, sentenció el uruguayo.