La película de Netflix que lo tiene todo: es de época, dura menos de dos horas y es subida de tono

No estamos hablando de cualquier oferta de Netflix, sino que estamos frente a una de las historias estadounidenses más completas y atrapantes de todo el catálogo de series y películas. Esta película cuenta con una interesante lista de puntos que la hacen irresistibles para los suscriptores, destacándose que es de época, basada en hechos reales, y obvio, subida de tono, todo en pocos meses.

el profesor marston 2

La película cuenta con una historia que es una mezcla perfecta de drama y romance, la cual no se queda en el típico relato del género, sino que se diferencia de las demás ofertas de Netflix, por como se va entretejiendo con los tintes subidos de tono. Este relato del catálogo de series y películas no se destaca por algo en particular, sino más bien por como logró unificar todos estos detalles atractivos.