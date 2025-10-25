VIDEO: el emotivo festejo de los jugadores de Independiente Rivadavia luego hacer historia en la Copa Argentina

Como no puede ser de otra manera, los jugadores del Azul se mostraron eufóricos en el vestuario y, minutos después de la hazaña, la intimidad de los festejos comenzó a verse en las distintas redes sociales del club.

Independiente Rivadavia, a la final de la Copa Argentina: el festejo de los jugadores

A LA FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL pic.twitter.com/v2goaxivjo — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 25, 2025

La alegría del pueblo leproso comenzó en la cancha, bajo la lluvia, donde los futbolistas se acercaron a festejar con todos Los Caudillos presentes.