Independiente Rivadavia está en la final de la Copa Argentina. En un día histórico para el fútbol mendocino, el equipo de Alfredo Berti eliminó nada menos que a River, luego de igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios e imponerse 4 a 3 en los penales.
¡El vestuario es una fiesta!
VIDEO: el emotivo festejo de los jugadores de Independiente Rivadavia luego hacer historia en la Copa Argentina
Independiente Rivadavia dejó en el camino a River y estará en la definición de la competencia nacional. El festejo de los jugadores en el vestuario
Como no puede ser de otra manera, los jugadores del Azul se mostraron eufóricos en el vestuario y, minutos después de la hazaña, la intimidad de los festejos comenzó a verse en las distintas redes sociales del club.
La alegría del pueblo leproso comenzó en la cancha, bajo la lluvia, donde los futbolistas se acercaron a festejar con todos Los Caudillos presentes.