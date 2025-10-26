Dos rituales distintos: bautismo y elecciones a escasos metros de distancia en el barrio Sanidad

bautismo luisana "De acá nos vamos a votar", dijo una tía de la niña bautizada.

En la capilla Inmaculada Concepción, el silencio reverente contrastaba con el movimiento de la escuela. Luisana, de unos 7 años, con su vestido blanco, se mostraba tranquila junto a su papá y sus padrinos mientras el sacerdote la presentaba ante la comunidad. Su familia acompañaba la ceremonia ajena al bullicio de las urnas que se abrían a escasos metros.

Afuera, la gente formaba fila con el DNI en la mano para votar; adentro, la familia junto al agua bendita. Dos rituales distintos.