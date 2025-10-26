Inicio Sociedad Elecciones
Dos rituales distintos: bautismo y elecciones a escasos metros de distancia en el barrio Sanidad

Mientras en la escuela Paroissien los vecinos votaban, a pocos metros una familia celebraba el bautismo de Luisana en la capilla Inmaculada Concepción

Cecilia Corradetti
Por Cecilia Corradetti [email protected]
El bautismo de Luisana comenzó junto con la jornada electoral y a metros de una escuela.

A metros de la Escuela 1-601 Doctor Diego Paroissien, en el corazón del barrio Sanidad, la mañana de elecciones tuvo una postal inesperada: mientras algunos esperaban su turno para votar, otros celebraban un bautismo.

"De ac&aacute; nos vamos a votar", dijo una t&iacute;a de la ni&ntilde;a bautizada.

En la capilla Inmaculada Concepción, el silencio reverente contrastaba con el movimiento de la escuela. Luisana, de unos 7 años, con su vestido blanco, se mostraba tranquila junto a su papá y sus padrinos mientras el sacerdote la presentaba ante la comunidad. Su familia acompañaba la ceremonia ajena al bullicio de las urnas que se abrían a escasos metros.

Afuera, la gente formaba fila con el DNI en la mano para votar; adentro, la familia junto al agua bendita. Dos rituales distintos.

“Cuando pusimos la fecha del bautismo no sabíamos que había elecciones. Pero la celebración siguió su curso, todo fue normal y hermoso. De acá nos vamos a votar”, contó sonriente una de las tías, mientras ayudaba a acomodar el vestido de la pequeña.

Capilla Inmaculada Concepci&oacute;n, a metros de la escuela 1-601 Diego Paroissien. Bautismo y luego sufragio.

La escena era una rareza encantadora: a tan solo diez metros, el país se definía voto a voto; en la capilla, una familia reafirmaba su fe y su futuro.

Y así, en una mañana de domingo mendocina, el barrio Sanidad fue testigo de dos actos que, aunque distintos, compartieron el mismo mensaje: creer, elegir y seguir confiando en lo que viene.

