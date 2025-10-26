A los 100 años, el farmacéutico Moisés Roitman votó una vez más "por la democracia"

Embed - Vota Moisés Roitman, de 100 años, con la esposa, Sara, de 95 años

Moisés Roitman, presente en todas las elecciones

"Quiero decirles que desde los 18 años he votado en todas y cada una de las elecciones. Siempre cumplí con el deber cívico, incluso ahora, que no tengo la obligación de votar", explicó el hombre que en julio cumplió 100 años y cada tarde trabaja como cajero en la farmacia de una hija, en Ciudad.

"He votado por presidentes, legisladores y gobernadores y concejales. A veces he suspendido viajes que tenía armados para votar y cumplir con mi deber como ciudadano".

Roitman, Moisés-Elecciones Moisés Roitman, de 100 años, llega a votar con la esposa, Sarita, de 95 años. No se perdió ninguna de las elecciones, dijo. Fotos: Pablo Gamba

- ¿Por qué es importante votar?

- Por la democracia y la gobernabilidad del país -contestó Roitman mientras caminaba por el patio de la escuela camino de la mesa de votación correspondiente.

Tuvo suerte, Moisés: la mesa electoral de la escuela Patricias Mendocinas de Ciudad estaba despejada de votantes.

Como en exclusiva lo esperaban los presidentes de mesa y los fiscales partidarios, quienes confirmaron sus datos identitarios, le entregaron las 2 Boletas Única de Papel -para diputados nacionales y legisladores provinciales- y una lapicera para marcar a sus elegidos.

Cumplida la misión, Moisés sonrió cuando, a la salida de la votación, los periodistas lo esperaban para retratarlo con el DNI y el troquel electoral en mano.

Había votado una vez más, dando ejemplo una vez más.