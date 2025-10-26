Un equipo de astrónomos con sede en Brasil realizó un sorprendente descubrimiento: las bandas de material que orbitan alrededor de Quirón, un objeto de 200 kilómetros de ancho que orbita el Sol entre Saturno y Urano, son nuevas y aún se están formando.
Descubren la evolución de un pequeño mundo entre dos famosos planetas: cómo se desarrolla
Este descubrimiento evidencia la constante evolución del sistema solar. Todos los detalles, en la nota
Quirón es un objeto desconocido al que muchos denominan como mundo helado por su composición. Más precisamente, ha comenzado a orbitar entre los dos planetas mencionados, y ahora este descubrimiento se hace eco de su evolución.
Un descubrimiento sorprendente e inesperado
Este descubrimiento sugiere que los alrededores de Quirón se encuentran en un estado de transición entre una nube caótica de escombros y un sistema de anillos completamente formado, lo que ofrece a los científicos una rara instantánea de la formación de anillos en curso. Por supuesto, esto no había sido advertido antes.
Este descubrimiento tiene tres precedentes anteriores, aunque lo cierto es que Quirón podría ser el mundo más dinámico de todos. Sucede que, previamente, asteroide Cariclo y a los planetas enanos Haumea y Quaoar fueron otros mundos pequeños encontrados.
Este descubrimiento, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters el pasado 14 de octubre, puede servir para que los especialistas comprendan mejor cómo se produce la formación de los anillos en los distintos planetas.
Los encargados del descubrimiento no están seguros de qué causó la extraña configuración de Quirón. Una posibilidad es que los hielos volátiles bajo su superficie entraran en erupción en una explosión similar a la de un cometa, expulsando polvo y hielo que posteriormente se depositaron en su órbita.
A partir de ahora, este mundo será analizado con mayor precisión y exactitud, con cámaras de alta velocidad en observatorios de varios continentes.
Cuándo fue descubierto este mundo
Quirón se descubrió el 1 de noviembre de 1977. Fue descubierto por el astrónomo Charles Kowal en el Observatorio Palomar, observando imágenes tomadas el 18 de octubre de ese mismo año.
Su órbita cruza la de los planetas Saturno y Urano, pero no fue hasta 1989 que los astrónomos descubrieron que tiene una coma, lo que lo clasificó tanto como asteroide como cometa.