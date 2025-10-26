Descubren la evolución de un pequeño mundo entre dos famosos planetas: cómo se desarrolla

Este descubrimiento tiene tres precedentes anteriores, aunque lo cierto es que Quirón podría ser el mundo más dinámico de todos. Sucede que, previamente, asteroide Cariclo y a los planetas enanos Haumea y Quaoar fueron otros mundos pequeños encontrados.

Este descubrimiento, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters el pasado 14 de octubre, puede servir para que los especialistas comprendan mejor cómo se produce la formación de los anillos en los distintos planetas.

mundo, descubrimiento

Los encargados del descubrimiento no están seguros de qué causó la extraña configuración de Quirón. Una posibilidad es que los hielos volátiles bajo su superficie entraran en erupción en una explosión similar a la de un cometa, expulsando polvo y hielo que posteriormente se depositaron en su órbita.

A partir de ahora, este mundo será analizado con mayor precisión y exactitud, con cámaras de alta velocidad en observatorios de varios continentes.

Cuándo fue descubierto este mundo

Quirón se descubrió el 1 de noviembre de 1977. Fue descubierto por el astrónomo Charles Kowal en el Observatorio Palomar, observando imágenes tomadas el 18 de octubre de ese mismo año.

Su órbita cruza la de los planetas Saturno y Urano, pero no fue hasta 1989 que los astrónomos descubrieron que tiene una coma, lo que lo clasificó tanto como asteroide como cometa.