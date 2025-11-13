Inicio Ovación Fútbol Maximiliano Amarfil
Maxi Amarfil: del "me dolió ser expulsado" a su deseo de jugar la Copa Libertadores con la Lepra

Maximiliano Amarfil, quien vio la roja en la final ante Argentinos, habló a una semana de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Maximiliano Amarfil con la Copa Argentina en el Bautista Gargantini.

Maximiliano Amarfil se pasó los primeros minutos de los festejos en el estadio de Instituto de Córdoba juntando las palmas de su mano por sobre su cabeza, en un claro pedido de disculpas hacia los hinchas que celebraban la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

Con un claro sentimiento de culpa, que no era para menos por su tempranera expulsión ante Argentinos, el mediocampista de la Lepra dejó claro cómo vivió lo que fue una definición para el infarto en tierras cordobesas.

Maximiliano Amarfil habló tras la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

La palabra de Maxi Amarfil a una semana del título de Independiente Rivadavia

Al ser consultado sobre cómo vivió ese momento, Amarfil explicó: "Me tocó la situación de salir expulsado en una final, me dolió mucho. Le pedí disculpas al hincha por no haber terminado. Pero tengo unos compañeros de fierro que dejaron la vida, la piel y pudimos conseguir el título".

"Mauricio Cardillo entró al vestuario y yo estaba destruido. Agarró y me dijo que me quedara tranquilo que él iba a correr por mi. Eso habla bien del grupo, de las personas que somos acá. Eso es una gran base para haber salido campeón", reveló el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Con respecto al empate sin goles ante Central Córdoba, el último lunes en el Bautista Gargantini, contó: "Queríamos terminar con una victoria. No lo logramos, pero esto fue una fiesta. Celebramos con nuestra gente y eso nos pone muy contento".

Amarfil llegó a inicios de la temporada 2025 y fue, de principio a fin, titular indiscutido en el equipo de Alfredo Berti. Como si fuera poco, fue campeón de la Copa Argentina: "Uno cuando llega a un club llega con buenas expectativas. Me habían hablado muy bien del club. La verdad que no tengo nada malo que decir, es un club ordenado y con una hinchada hermosa que te acompaña siempre. Este título también es para ellos".

Para finalizar, el futbolista dejó claro su deseo de disputar la Copa Libertadores con la camiseta de Independiente Rivadavia: "Ojalá, Dios Quiera. Ojalá podamos jugar la Copa Libertadores que es un sueño".

