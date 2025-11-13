Maxi Amarfil: del "me dolió ser expulsado" a su deseo de jugar la Copa Libertadores con la Lepra

"Mauricio Cardillo entró al vestuario y yo estaba destruido. Agarró y me dijo que me quedara tranquilo que él iba a correr por mi. Eso habla bien del grupo, de las personas que somos acá. Eso es una gran base para haber salido campeón", reveló el mediocampista de Independiente Rivadavia.

Con respecto al empate sin goles ante Central Córdoba, el último lunes en el Bautista Gargantini, contó: "Queríamos terminar con una victoria. No lo logramos, pero esto fue una fiesta. Celebramos con nuestra gente y eso nos pone muy contento".

Embed - Maximiliano Amarfil tras ser campeón con Independiente Rivadavia

Amarfil llegó a inicios de la temporada 2025 y fue, de principio a fin, titular indiscutido en el equipo de Alfredo Berti. Como si fuera poco, fue campeón de la Copa Argentina: "Uno cuando llega a un club llega con buenas expectativas. Me habían hablado muy bien del club. La verdad que no tengo nada malo que decir, es un club ordenado y con una hinchada hermosa que te acompaña siempre. Este título también es para ellos".

Para finalizar, el futbolista dejó claro su deseo de disputar la Copa Libertadores con la camiseta de Independiente Rivadavia: "Ojalá, Dios Quiera. Ojalá podamos jugar la Copa Libertadores que es un sueño".