No son muchas las personas que lo saben y lo tienen en cuenta, pero lo cierto es que la mezcla entre el aceite de oliva y el ajo puede darte grandes beneficios para la salud, aunque lo cierto es que debe ser usada bajo algunas consideraciones importantes.
Mezclas beneficiosas
Mezclar aceite de oliva con ajo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla entre el ajo y el aceite de oliva puede darte múltiples beneficios para la salud. Descubre cómo utilizarla, en la nota
Con esta combinación, se potencian las propiedades individuales tanto del ajo como del aceite de oliva, creando un remedio casero y efectivos en múltiples sentidos.
Por qué se recomienda la mezcla de aceite de oliva y ajo
Se recomienda la mezcla de aceite de oliva y ajo por los beneficios que aportan para la salud cardiovascular, el refuerzo del sistema inmunitario y las mejoras en la circulación y la digestión. En concreto, las ventajas son las siguientes:
- Salud cardiovascular: la combinación ayuda a mantener un corazón fuerte, puede reducir el colesterol malo (LDL) y ayuda a regular la presión arterial.
- Sistema inmunitario: el ajo y el aceite de oliva tienen propiedades para reforzar las defensas del organismo, lo que puede ayudar a prevenir resfriados y gripes.
- Sistema digestivo: esta mezcla puede mejorar la digestión y aliviar síntomas como la acidez o el reflujo, siempre que el ajo se consuma con moderación.
- Propiedades antiinflamatorias: la combinación es un potente antiinflamatorio natural que puede ayudar a aliviar dolores, como los asociados a la artritis.
- Energía: aporta vitaminas y nutrientes que pueden ayudar a incrementar la energía.
Cómo consumir esta mezcla para obtener los beneficios
Para hacer uso de esta mezcla y disfrutar de los beneficios mencionados, puedes recurrir a alguna de las opciones mostradas a continuación:
- En tostadas: tueste rebanadas de pan y úntelas con el aceite y ajo.
- En sofritos y salsas: utilice el aceite para hacer sofritos o prepare aliños y mayonesas caseras.
- Una cucharada diaria: consuma una cucharada de la mezcla en ayunas por la mañana o antes de acostarse.
- Infusión culinaria: prepare el aceite infusionando con ajo machacado y úselo para aderezar ensaladas, verduras al vapor o al horno, y para cocinar carnes y pescados.