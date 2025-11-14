Mezclar aceite de oliva con ajo: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con esta combinación, se potencian las propiedades individuales tanto del ajo como del aceite de oliva, creando un remedio casero y efectivos en múltiples sentidos.

mezcla, beneficios Esta mezcla puede darte grandes beneficios en el ámbito de la salud.

Por qué se recomienda la mezcla de aceite de oliva y ajo

Se recomienda la mezcla de aceite de oliva y ajo por los beneficios que aportan para la salud cardiovascular, el refuerzo del sistema inmunitario y las mejoras en la circulación y la digestión. En concreto, las ventajas son las siguientes: