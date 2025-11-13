Inicio Ovación Fútbol Alfredo Berti
Copa Argentina

Duras sanciones a Alfredo Berti y tres jugadores de Independiente Rivadavia campeones de la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA difundió las severas sanciones contra Alfredo Berti y tres jugadores de Independiente Rivadavia campeones de la Copa Argentina.

Por UNO
Berti fue sancionado por la AFA.

Berti fue sancionado por la AFA.

El Tribunal de Disciplina de la AFA difundió las severas sanciones contra Alfredo Berti y tres de los jugadores de Independiente Rivadavia que se consagraron campeones de la Copa Argentina.

El DT, los futbolistas y el entrenador de arqueros Diego Próspero fueron expulsados durante la final ante Argentinos Juniors en la que la Lepra terminó con 9 jugadores y su entrenador dando indicaciones desde la platea.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-matias fernandez-01

La suspensión más grave es la de Berti, quien protestó airadamente contra el árbitro Nicolás Ramírez después de haber tenido un cruce con Hernán López Muñoz, y deberá cumplir una pena de 4 fechas, aunque no está claro si deberá hacerlo en la Copa Argentina 2026 o empezará en la última fecha del Clausura ante Defensa y Justicia, este lunes.

También por 4 fechas fue sancionado Matías Fernández, quien marcó un gol en la final, fue remplazado casi de inmediato y luego fue expulsado por protestar desde el banco de suplentes.

Por el mismo motivo fue expulsado y sancionado con una fecha el entrenador de arqueros Diego Próspero, y esa misma sanción de un partido ha sido aplicada a Amarfil y Ossela quienes vieron la tarjeta roja por doble amonestación mientras estaban dentro del campo de juego.

La sanción del Tribunal de Disciplina

  • 1°) Se suspende por un partido al jugador Franco Maximiliano Amarfil, del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Regla 12 del International Board (doble amonestación).-
  • 2°) Se suspende por un partido al jugador Alejo Osella, del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Regla 12 del International Board (doble amonestacion).-
  • 3°) Se suspende por cuatro partidos al jugador Matías Alejandro Fernández, del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Art. 13 1. j) del Código Disciplinario.-
  • 4°) Se suspende por cuatro partidos al director técnico Alfredo Jesús Berti, del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Art. 13 1. j) del Código Disciplinario.-
  • 5°) Se suspende por cuatro partidos al entrenador de arqueros Diego Próspero, del Club Independiente Rivadavia de Mendoza. Art. 13 1. h) y c) del Código Disciplinario.-

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas