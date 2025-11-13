Duras sanciones a Alfredo Berti y tres jugadores de Independiente Rivadavia campeones de la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA difundió las severas sanciones contra Alfredo Berti y tres de los jugadores de Independiente Rivadavia que se consagraron campeones de la Copa Argentina.
El DT, los futbolistas y el entrenador de arqueros Diego Próspero fueron expulsados durante la final ante Argentinos Juniors en la que la Lepra terminó con 9 jugadores y su entrenador dando indicaciones desde la platea.
La suspensión más grave es la de Berti, quien protestó airadamente contra el árbitro Nicolás Ramírez después de haber tenido un cruce con Hernán López Muñoz, y deberá cumplir una pena de 4 fechas, aunque no está claro si deberá hacerlo en la Copa Argentina 2026 o empezará en la última fecha del Clausura ante Defensa y Justicia, este lunes.
También por 4 fechas fue sancionado Matías Fernández, quien marcó un gol en la final, fue remplazado casi de inmediato y luego fue expulsado por protestar desde el banco de suplentes.
Por el mismo motivo fue expulsado y sancionado con una fecha el entrenador de arqueros Diego Próspero, y esa misma sanción de un partido ha sido aplicada a Amarfil y Ossela quienes vieron la tarjeta roja por doble amonestación mientras estaban dentro del campo de juego.