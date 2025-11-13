Duras sanciones a Alfredo Berti y tres jugadores de Independiente Rivadavia campeones de la Copa Argentina

El DT, los futbolistas y el entrenador de arqueros Diego Próspero fueron expulsados durante la final ante Argentinos Juniors en la que la Lepra terminó con 9 jugadores y su entrenador dando indicaciones desde la platea.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-matias fernandez-01 Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

La suspensión más grave es la de Berti, quien protestó airadamente contra el árbitro Nicolás Ramírez después de haber tenido un cruce con Hernán López Muñoz, y deberá cumplir una pena de 4 fechas, aunque no está claro si deberá hacerlo en la Copa Argentina 2026 o empezará en la última fecha del Clausura ante Defensa y Justicia, este lunes.