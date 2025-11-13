Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Eliminatorias

Francia goleó a Ucrania y son 29 las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Francia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania y asegurarse el primer puesto en el Grupo D de las Eliminatorias europeas.

Mbappe hizo dos goles y jugará su tercer Mundial.

Francia selló su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras golear a Ucrania y asegurarse el primer puesto en el Grupo D de las Eliminatorias europeas.

El conjunto galo, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, irá otra vez como firme candidato tras superar con claridad por 4-0 a Ucrania, en París, para sacar pasaje a la máxima competición a nivel países. Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (2), Michael Olise y Hugo Ekitike.

Francia e Inglaterra son las únicas naciones europeas ya clasificadas y aún quedan 14 lugares disponibles: 10 por ganar sus respectivos grupos y otros 4 en el repechaje europeo que disputarán los 12 equipos que terminen segundos en cada grupo.

En la cuenta regresiva del sorteo del 5 de diciembre en Washington hay 29 selecciones clasificadas y faltan otras 19 (14 de Europa, 3 de Concacaf y 2 del Repechaje) para completar la lista de participantes en el primer Mundial con 48 selecciones.

Las selecciones que aún tienen chances de jugar el Mundial 2026

  • Conmebol: Bolivia (jugará el repechaje).
  • AFC: Emiratos Árabes e Irak (una de las dos irá al repechaje)
  • Concacaf: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam, Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas, Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua disputarán 3 pasajes directos y 2 al repechaje.
  • Europa: Quedan 14 plazas disponibles.
  • CAF: Nigeria y Congo definirán un lugar en el repechaje.
  • Oceanía: Nueva Caledonia jugará el repechaje.

Las 29 selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Estados Unidos (Concacaf)
  • Canadá (Concacaf)
  • México (Concacaf)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (Conmebol)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (Conmebol)
  • Ecuador (Conmebol)
  • Uruguay (Conmebol)
  • Colombia (Conmebol)
  • Paraguay (Conmebol)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Qatar (AFC)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Francia (UEFA)

