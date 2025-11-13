Francia goleó a Ucrania y son 29 las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Francia selló su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras golear a Ucrania y asegurarse el primer puesto en el Grupo D de las Eliminatorias europeas.
Francia selló su clasificación al Mundial 2026 tras golear a Ucrania y asegurarse el primer puesto en el Grupo D de las Eliminatorias europeas.
Francia selló su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras golear a Ucrania y asegurarse el primer puesto en el Grupo D de las Eliminatorias europeas.
El conjunto galo, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, irá otra vez como firme candidato tras superar con claridad por 4-0 a Ucrania, en París, para sacar pasaje a la máxima competición a nivel países. Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (2), Michael Olise y Hugo Ekitike.
Francia e Inglaterra son las únicas naciones europeas ya clasificadas y aún quedan 14 lugares disponibles: 10 por ganar sus respectivos grupos y otros 4 en el repechaje europeo que disputarán los 12 equipos que terminen segundos en cada grupo.
En la cuenta regresiva del sorteo del 5 de diciembre en Washington hay 29 selecciones clasificadas y faltan otras 19 (14 de Europa, 3 de Concacaf y 2 del Repechaje) para completar la lista de participantes en el primer Mundial con 48 selecciones.