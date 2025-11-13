Francia goleó a Ucrania y son 29 las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

El conjunto galo, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, irá otra vez como firme candidato tras superar con claridad por 4-0 a Ucrania, en París, para sacar pasaje a la máxima competición a nivel países. Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (2), Michael Olise y Hugo Ekitike.

mbappe 2

Francia e Inglaterra son las únicas naciones europeas ya clasificadas y aún quedan 14 lugares disponibles: 10 por ganar sus respectivos grupos y otros 4 en el repechaje europeo que disputarán los 12 equipos que terminen segundos en cada grupo.