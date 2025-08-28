5 tips básicos para que la suculenta rosario se llene de flores y crezca sana para el verano

La suculenta rosario es una de las plantas más buscadas por quienes aman las plantas, no solo porque tiene una forma particular, sino porque además no necesita de muchos cuidados.
En la siguiente nota te diremos 5 tips básicos que te ayudarán a que la suculenta rosario se llene de flores y crezca sana en el verano.
La planta rosario también es conocida como cadena de perlas y es una peculiar suculenta colgante, además, le cuelgan hermosas pero delicadas flores blancas que expulsan una fragancia a canela.
Riego
El riego debe ser moderado. Recuerda que cada pelotita o bolita es una reserva de agua, por lo que te aconsejamos no inundar la planta ni regarla una vez al mes. Algunos jardineros aseguran que lo mejor es regar la planta cada 3 semanas.
Luz
La luz es un punto muy importante en el cuidado de la planta rosario. A esta planta le encanta la luz indirecta, así que lo mejor es que la ubiques cerca de alguna ventana para que no reciba los rayos del sol directo, puesto que podría quemarla.
Fertilizante
Para que la suculenta rosario se llene de flores, te aconsejamos aplicar fertilizante durante la primavera y el verano.
Temperatura
Idealmente, se aconseja mantener la suculenta rosario en una temperatura que esté entre 16°C y 25°C. Evita las heladas y las temperaturas extremas.
Poda
La poda de la suculenta rosario es muy sencilla y rápida. Solo tienes que retirar las hojas muertas o dañadas para estimular el crecimiento, y poda los tallos largos para mantener la forma deseada.