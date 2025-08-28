5 tips básicos para que la suculenta rosario se llene de flores y crezca sana para el verano

Suculenta rosario Flores de la suculenta rosario.

Riego

El riego debe ser moderado. Recuerda que cada pelotita o bolita es una reserva de agua, por lo que te aconsejamos no inundar la planta ni regarla una vez al mes. Algunos jardineros aseguran que lo mejor es regar la planta cada 3 semanas.

Hojas amarillas o caídas: Pueden indicar exceso de riego, falta de luz o incluso hongos. En caso de hongos, utiliza fungicidas orgánicos.

Hojas arrugadas y alargadas: Indican falta de riego, por lo que deberás regar más frecuentemente.

Luz

La luz es un punto muy importante en el cuidado de la planta rosario. A esta planta le encanta la luz indirecta, así que lo mejor es que la ubiques cerca de alguna ventana para que no reciba los rayos del sol directo, puesto que podría quemarla.

Fertilizante

Para que la suculenta rosario se llene de flores, te aconsejamos aplicar fertilizante durante la primavera y el verano.

Rosario Una buena poda ayuda a que la suculenta rosario se llene de flores.

Temperatura

Idealmente, se aconseja mantener la suculenta rosario en una temperatura que esté entre 16°C y 25°C. Evita las heladas y las temperaturas extremas.

Poda

La poda de la suculenta rosario es muy sencilla y rápida. Solo tienes que retirar las hojas muertas o dañadas para estimular el crecimiento, y poda los tallos largos para mantener la forma deseada.