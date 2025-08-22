¿Cómo cuidar la crassula de fuego para que sus hojas se vean rojas?

Suculenta crassula de fuego La crassula de fuego debe ponerse al sol para que se vuelva roja.

Además, esta suculenta necesita un suelo drenante que no acumule mucha humedad. Se riega cuando el sustrato está completamente seco. Debes saber que en la época de la primavera, florece en la crassula de fuego una pequeña espiga blanca.

Otros cuidados a tener en cuenta con la crassula de fuego

La crassula de fuego es una suculenta que no crece mucho, llega a alcanzar una altura máxima de 20 cm., por lo que hay que colocarla en una maceta de tamaño medio, donde pueda expandirse y descolgarse.

En cuanto al riego, la crassula de fuego no debe recibir mucha agua a diario. Solo deberás regarla cuando el sustrato esté completamente seco. Si ves que tu crassula comienza a tener una textura más blandita y arrugada es un indicador de que le está faltando agua y hay que hacer un ajuste en los riegos que le estemos dando.

Crassula de fuego 2 La crassula de fuego es una suculenta que no necesita de mucho riego.

La crassula de fuego es una suculenta que alcanzará un desarrollo óptimo en ambientes cálidos con temperaturas arriba de los 20°C. Te aconsejamos cuidar esta planta durante el invierno, ya que no soporta las heladas, aunque si puede resistir temperaturas de hasta 0°C. En temporada de lluvias procura protegerla de las granizadas, pues pueden acabar con ella o dañarla mucho.