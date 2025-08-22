Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy sábado 23 de agosto de 2025

La energía cósmica del sábado 23 de agosto de 2025 abre un nuevo ciclo dentro del calendario maya, ya que marca el inicio de la regencia del signo Escorpión. Esta transición resalta la fuerza de la transformación, la introspección y la capacidad de observar con claridad lo que antes permanecía oculto. El día invita a cerrar puertas que ya cumplieron su propósito y a abrirse a caminos más alineados con la verdadera esencia espiritual, impulsando a cada signo a vivir desde la autenticidad.

