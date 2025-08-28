Milei, en modo hincha de Boca, fue durísimo contra Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Durante su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio, Milei se refirió a la situación que vivió este miércoles en Lomas de Zamora cuando acompañó a José Luis Espert a un acto de campaña: “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”.

elecciones-boca-milei-01.jpg Javier Milei votó contra Riquelme en las últimas elecciones de Boca. Gentileza TN

En ese momento, Milei recordó: “Les voy a contar una anécdota personal. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85 y 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Imaginense que estoy acostumbrado a las lluvias de piedras”