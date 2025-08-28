Inicio Ovación Fútbol Javier Milei
Milei, en modo hincha de Boca, fue durísimo contra Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

El presidente Javier Milei volvió a expresar su disgustó con Juan Román Riquelme, quien encabeza la dirigencia de Boca.

Por UNO
Milei fue crítico con Riquelme una vez más.

El presidente Javier Milei volvió a expresar su disgusto con Juan Román Riquelme, quien encabeza la dirigencia de Boca, al asegurar que “creo que lo eligió un hincha de River”.

Durante su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio, Milei se refirió a la situación que vivió este miércoles en Lomas de Zamora cuando acompañó a José Luis Espert a un acto de campaña: “Era muy emocionante ayer enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert, mi hermana y algunos de los candidatos de la Tercera Sección. Era un espectáculo”.

elecciones-boca-milei-01.jpg
Javier Milei votó contra Riquelme en las últimas elecciones de Boca.

En ese momento, Milei recordó: “Les voy a contar una anécdota personal. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85 y 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Imaginense que estoy acostumbrado a las lluvias de piedras”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1961106475335782547&partner=&hide_thread=false

Allí fue cuando el Presidente estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió para apuntar contra Riquelme: ““Les cuento más. Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca... Digo, porque se imaginarán... Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrás sido vos, ¿no? ¿Qué opinas Edu? Fue un hincha de River definitivamente. Fue Toto (Caputo), o vos",”.

Javier Milei y su relación con Boca

Javier Milei es hincha y socio de Boca y hasta votó en las elecciones del 2023 mostrando su apoyo público a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Incluso llegó a tener palco en el Xeneize en la época dorada de Carlos Bianchi aunque también se mostró crítico del proceso del ídolo del Xeneize y expuso su disconformidad en redes sociales luego de la derrota en el Superclásico ante River en septiembre del año pasado y volvió a la carga en noviembre del 2024: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”, expresó.

