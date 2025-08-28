Milei, en modo hincha de Boca, fue durísimo contra Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1961106475335782547&partner=&hide_thread=false
Allí fue cuando el Presidente estaba por comentar una experiencia que vivió cuando era hincha de Boca, pero se interrumpió para apuntar contra Riquelme: ““Les cuento más. Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca... Digo, porque se imaginarán... Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrás sido vos, ¿no? ¿Qué opinas Edu? Fue un hincha de River definitivamente. Fue Toto (Caputo), o vos",”.
Javier Milei y su relación con Boca
Javier Milei es hincha y socio de Boca y hasta votó en las elecciones del 2023 mostrando su apoyo público a la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.
Incluso llegó a tener palco en el Xeneize en la época dorada de Carlos Bianchi aunque también se mostró crítico del proceso del ídolo del Xeneize y expuso su disconformidad en redes sociales luego de la derrota en el Superclásico ante River en septiembre del año pasado y volvió a la carga en noviembre del 2024: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”, expresó.