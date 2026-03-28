Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: cómo será el operativo de seguridad en el Malvinas Argentinas

Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugarán este domingo desde las 17 en el Malvinas Argentinas, y habrá una gran despliegue policial para garantizar la seguridad

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El estadio Malvinas Argentinas será el escenario del choque entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz.

El estadio Malvinas Argentinas será el escenario del choque entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz.

El Malvinas Argentinas será el escenario del gran choque que jugarán el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, este domingo desde las 17, por la séptima fecha de la Primera Nacional. Desde el Ministerio de Seguridad ya definieron un importante despliegue policial para este compromiso que contará con ambas hinchadas.

hinchas-deportivo-maipu
Se espera una gran convocatoria de los hinchas del Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

Se espera una gran convocatoria de los hinchas del Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas.

El operativo de seguridad tendrá una gran cobertura para el encuentro entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, por el interzonal del torneo de la Primera Nacional, ya que contará con más de 450 efectivos policiales dentro del estadio, a los que se sumarán otros 100 en las inmediaciones del Malvinas, además del personal afectado a los controles vinculados a jugadores e hinchas. A esto se agregan 120 agentes de seguridad privada.

Hinchas de Godoy Cruz (2)
Los hinchas de Godoy Cruz vuelven al Malvinas Argentinas.

Los hinchas de Godoy Cruz vuelven al Malvinas Argentinas.

Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: a qué hora se abrirán las puertas del Malvinas

Las puertas del estadio se abrirán a las 15.30, una hora y media antes del arranque del partido, programado para las 17. Para garantizar la separación de las hinchadas la platea descubierta (Este) se utilizará íntegramente como pulmón de seguridad, permaneciendo vacía.

hernán Amat-.jpg
El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, espera que el domingo el partido entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz sea una fiesta.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, espera que el domingo el partido entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz sea una fiesta.

Las ubicaciones de las hinchadas

Con respecto a la distribución del público, Deportivo Maipú, el equipo que es local, se ubicará en el sector Sur de la popular, en la platea y en el sector preferencial. Además, la platea descubierta permanecerá vacía, que funcionará como un pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente entre parcialidades.

Y Godoy Cruz ocupará el sector norte de populares y platea.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat se refirió a este compromiso por los dos representantes en la Primera Nacional y aseguró: "Hemos tomado todos los recaudos para este compromiso y esperemos que sea una fiesta del fútbol mendocino".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas