Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: cómo será el operativo de seguridad en el Malvinas Argentinas

El Malvinas Argentinas será el escenario del gran choque que jugarán el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, este domingo desde las 17, por la séptima fecha de la Primera Nacional. Desde el Ministerio de Seguridad ya definieron un importante despliegue policial para este compromiso que contará con ambas hinchadas.
El operativo de seguridad tendrá una gran cobertura para el encuentro entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, por el interzonal del torneo de la Primera Nacional, ya que contará con más de 450 efectivos policiales dentro del estadio, a los que se sumarán otros 100 en las inmediaciones del Malvinas, además del personal afectado a los controles vinculados a jugadores e hinchas. A esto se agregan 120 agentes de seguridad privada.
Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: a qué hora se abrirán las puertas del Malvinas
Las puertas del estadio se abrirán a las 15.30, una hora y media antes del arranque del partido, programado para las 17. Para garantizar la separación de las hinchadas la platea descubierta (Este) se utilizará íntegramente como pulmón de seguridad, permaneciendo vacía.
Las ubicaciones de las hinchadas
Con respecto a la distribución del público, Deportivo Maipú, el equipo que es local, se ubicará en el sector Sur de la popular, en la platea y en el sector preferencial. Además, la platea descubierta permanecerá vacía, que funcionará como un pulmón de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente entre parcialidades.
Y Godoy Cruz ocupará el sector norte de populares y platea.
El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat se refirió a este compromiso por los dos representantes en la Primera Nacional y aseguró: "Hemos tomado todos los recaudos para este compromiso y esperemos que sea una fiesta del fútbol mendocino".