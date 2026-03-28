Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: cómo será el operativo de seguridad en el Malvinas Argentinas

hinchas-deportivo-maipu Se espera una gran convocatoria de los hinchas del Deportivo Maipú en el Malvinas Argentinas. Foto: Florencia Frías/ Prensa Deportivo Maipú

El operativo de seguridad tendrá una gran cobertura para el encuentro entre el Deportivo Maipú y Godoy Cruz, por el interzonal del torneo de la Primera Nacional, ya que contará con más de 450 efectivos policiales dentro del estadio, a los que se sumarán otros 100 en las inmediaciones del Malvinas, además del personal afectado a los controles vinculados a jugadores e hinchas. A esto se agregan 120 agentes de seguridad privada.

Hinchas de Godoy Cruz (2) Los hinchas de Godoy Cruz vuelven al Malvinas Argentinas. Nicolás Ríos / Diario UNO

Deportivo Maipú vs. Godoy Cruz: a qué hora se abrirán las puertas del Malvinas

Las puertas del estadio se abrirán a las 15.30, una hora y media antes del arranque del partido, programado para las 17. Para garantizar la separación de las hinchadas la platea descubierta (Este) se utilizará íntegramente como pulmón de seguridad, permaneciendo vacía.