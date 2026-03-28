La sinceridad brutal del Dibu Martínez tras el partido de la Selección argentina: "Menos mal"

A pesar de la victoria de la Selección argentina, el hombre del Aston Villa fue tajante a la hora de expresar sus emociones en los pasillos de La Bombonera.

A la hora de analizar el encuentro, que fue triunfo 2-1 ante Mauritania, soltó: "Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó juego, faltó velocidad y, sobre todo, convicción".

A un puñado de meses para el inicio del Mundial 2026, Martínez fue contundente: "Es lindo vestir esta camiseta, pero para los que estamos, hay que hacerlo mucho mejor. Para representar a la Selección tenemos que competir mejor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2037721833420554557&partner=&hide_thread=false La dura autocrítica de Dibu Martínez por el rendimiento de #Argentina en el triunfo ante #Mauritania: "FUE UNO DE LOS PARTIDOS QUE PEOR JUGAMOS.HAY QUE TENER UN POQUITO MÁS DE CORAZÓN. ¿LA FINALISSIMA? MENOS MAL QUE NO SE JUGÓ. SI JUGÁBAMOS ASÍ, PERDÍAMOS". pic.twitter.com/8XLVys96zC — TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026

"Nos llegaron demasiado. Al rival no lo conocíamos mucho, ellos se jugaron la vida, pero a nosotros nos faltó intensidad y compromiso", sumó el marplatense.

Para finalizar, Emiliano Martínez lanzó: "Cuando jugamos con la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor. Faltó solidez y faltó convicción".

La Finalissima y la preparación para el Mundial

A recordar que esta era la fecha en la cual la Selección argentina debía verse las caras con España en el marco de la Finalissima, el Dibu fue terminante: "Menos mal que se canceló. Si jugábamos así perdíamos".

Por último, cuando se mencionó que la Albiceleste no enfrentó a rivales europeos en el proceso mundialista, Martínez recordó que lo mismo pasó en la previa de Qatar 2022: "No jugamos partidos importantes antes y al final hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos".