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La sinceridad brutal del Dibu Martínez tras el partido de la Selección argentina: "Menos mal"

"Para representar a la Selección hay que competir mejor", fue una de las frases con la que Emiliano Martínez demostró su enojo tras el partido de la Albiceleste

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

Emiliano Martínez no ocultó su fastidio tras el pálido rendimiento de la Selección argentina en el amistoso frente a Mauritania. Aunque fue triunfo por 2-1, el campeón del mundo dejó claro que no se quedó conforme con la performance que el equipo mostró en La Bombonera.

En su charla con los medios de comunicación en la zona mixta del estadio, el marplatense habló con total sinceridad sobre el amistoso de la Albiceleste: "Hay que tener un poquito más de corazón".

Emiliano MArtínez
Emiliano Mart&iacute;nez habl&oacute; tras el partido de la Selecci&oacute;n argentina en La Bombonera.

Emiliano Martínez habló tras el partido de la Selección argentina en La Bombonera.

Autocrítica feroz: "Nos faltó convicción"

Emiliano Martínez, fiel a su estilo y sin filtros a la hora de enfrentar los micrófonos, analizó el desempeño del equipo con una sinceridad poco habitual para tratarse de un amistoso.

A pesar de la victoria de la Selección argentina, el hombre del Aston Villa fue tajante a la hora de expresar sus emociones en los pasillos de La Bombonera.

A la hora de analizar el encuentro, que fue triunfo 2-1 ante Mauritania, soltó: "Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó juego, faltó velocidad y, sobre todo, convicción".

A un puñado de meses para el inicio del Mundial 2026, Martínez fue contundente: "Es lindo vestir esta camiseta, pero para los que estamos, hay que hacerlo mucho mejor. Para representar a la Selección tenemos que competir mejor".

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"Nos llegaron demasiado. Al rival no lo conocíamos mucho, ellos se jugaron la vida, pero a nosotros nos faltó intensidad y compromiso", sumó el marplatense.

Para finalizar, Emiliano Martínez lanzó: "Cuando jugamos con la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor. Faltó solidez y faltó convicción".

La Finalissima y la preparación para el Mundial

A recordar que esta era la fecha en la cual la Selección argentina debía verse las caras con España en el marco de la Finalissima, el Dibu fue terminante: "Menos mal que se canceló. Si jugábamos así perdíamos".

Por último, cuando se mencionó que la Albiceleste no enfrentó a rivales europeos en el proceso mundialista, Martínez recordó que lo mismo pasó en la previa de Qatar 2022: "No jugamos partidos importantes antes y al final hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos".

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