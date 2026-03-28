La dura autocrítica de Scaloni tras la victoria de la Selección argentina sobre Mauritania

Lionel Scaloni fue autocrítico. El entrenador de la Selección argentina no se quedó conforme tras la victoria de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso que se jugó en La Bombonera, que sirvió de preparación para el Mundial 2026.
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue autocrítico tras el triunfo de este viernes por 2-1 ante Mauritania
Lionel Scaloni fue autocrítico. El entrenador de la Selección argentina no se quedó conforme tras la victoria de este viernes por 2-1 ante Mauritania en un amistoso que se jugó en La Bombonera, que sirvió de preparación para el Mundial 2026.
El entrenador albiceleste dio una conferencia de prensa luego del encuentro ante el combinado africano.
"Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho. Se sacan muchísimas conclusiones del partido, rivales fáciles no hay. Todo sirve para lo que viene", dijo el DT campeón del mundo.
Además amplió el concepto al decir: "No tengo preocupación y no creo que haya sido relajación. No se jugó bien el segundo tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir. El martes seguiremos probando, es la idea de estos partidos. Haremos un ensayo con la Sub 20 y todo suma".
Además el DT allbiceleste se refirió a Mauritania al decir: "Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorpendió lo grandotes que son y lo físico", explicó.
Scaloni habló sobre la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, la cual lo marginará del resto de la temporada y de una posible convocatoria a la Copa del Mundo de este año.
"Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber comenzado la conferencia con eso. Los compañeros vivieron eso. No sé si influye o no, solo te puedo asegurar que fue muy triste. Es lógico que no lo merecía, se estaba entrenando muy bien y contagiando a todos sus compañeros", resumió.
"Le mando un fuerte abrazo, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el Mundial o la oportunidad de pelearla", dijo al referirse al delantero del Racing de Estrasburgo de Francia.