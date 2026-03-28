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En qué puesto larga Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto no superó la Qualy2 y quedó lejos de su compañero de Alpine Pierre Gasly que fue top ten. Kimi Antonelli logró la pole

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto quedpo lejos del top ten de la Clasificación General del GP de Japón de Fórmula 1 y larga 15° este domingo en Suzuka.

Franco Colapinto quedpo lejos del top ten de la Clasificación General del GP de Japón de Fórmula 1 y larga 15° este domingo en Suzuka.

El piloto argentino Franco Colapinto y su Alpine, si bien pudieron llegara a la Qualy2 (Q2), no superaron el corte y no entraron a la Q3, quedándose con el 15° tiempo. Su compañero de equipo Pierre Gasly logró una mejor actuación y largará desde el 7° puesto en el circuito de Suzuka.

Colapinto mejoró un poco respecto a lo demostrado en los ensayos libres, donde obtuvo el 17° puesto, logró entrar a la Q2 del GP de Japón, pero allí quedó fuera de la Qualy3. Este sábado a la madrugada quedó con el lugar número 15 en la grilla de largada de la carrera que se disputará este domingo desde las 2, con televisación de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium (ESPN).

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El italiano Kimi Antonelli sigue siendo el m&aacute;s veloz en Suzaka. En 2025 obtuvo el r&eacute;cord de vuelta con un tiempo de 1' 30'' 965/1000 y el domingo larga desde la pole position.

El italiano Kimi Antonelli sigue siendo el más veloz en Suzaka. En 2025 obtuvo el récord de vuelta con un tiempo de 1' 30'' 965/1000 y el domingo larga desde la pole position.

Antonelli obtuvo la pole del GP de Japón: Colapinto larga desde el 15° puesto

Quien demostró ser el más veloz en el autódromo japonés, donde se corre el segundo Grand Prix de la temporada de Fórmula 1, fue nuevamente el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes (tiene el récord de vuelta del 2025), cronometrando un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 778 milésimas (1' 28'' 778/1000).

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El piloto pilarense Franco Colapinto registró un tiempo de 1' 30'' 627/1000 en Q2, mientras que su compañero de escudería en Alpine en Q3 logró el 7° mejor tiempo, clavando 1' 29'' 691/1000.

Quienes largarán bien adelante este domingo, detrás de Antonelli, serán George Russell (Mercedes- 1' 29'' 076/1000), Oscar Piastri (McLaren- 1' 29'' 132/1000), Charles Leclerc (Ferrari- 1' 29'' 405/1000) y Lando Norris (McLaren- 1' 29'' 409/1000).

Franco Colapinto viene de sumar su primer punto en la temporada y en la escudería Alpine en el estreno de la temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial, el Gran Premio de China, donde finalizó en el 10° puesto.

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