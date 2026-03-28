En qué puesto larga Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

Colapinto mejoró un poco respecto a lo demostrado en los ensayos libres, donde obtuvo el 17° puesto, logró entrar a la Q2 del GP de Japón, pero allí quedó fuera de la Qualy3. Este sábado a la madrugada quedó con el lugar número 15 en la grilla de largada de la carrera que se disputará este domingo desde las 2, con televisación de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium (ESPN).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpinef1hub/status/2037726021944762585&partner=&hide_thread=false Otra salvada de Franco Colapinto pic.twitter.com/qGegkh1MxO — Alpine F1 Hub (@alpinef1hub) March 28, 2026

automovilismo-formula 1-gp de japon-kimi antonelli-pole El italiano Kimi Antonelli sigue siendo el más veloz en Suzaka. En 2025 obtuvo el récord de vuelta con un tiempo de 1' 30'' 965/1000 y el domingo larga desde la pole position.

Antonelli obtuvo la pole del GP de Japón: Colapinto larga desde el 15° puesto

Quien demostró ser el más veloz en el autódromo japonés, donde se corre el segundo Grand Prix de la temporada de Fórmula 1, fue nuevamente el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes (tiene el récord de vuelta del 2025), cronometrando un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 778 milésimas (1' 28'' 778/1000).