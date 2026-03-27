La desazón de Franco Colapinto tras la primera tanda de ensayos en el Gran Premio de Japón

El balance para Franco Colapinto no fue el mejor en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Japón. Sin embargo, el argentino tendrá tiempo de trabajar con su Alpine y los ingenieros del equipo un par de horas más hasta la tercera tanda de prácticas que será este viernes por la noche. Cabe destacar además el rodaje que tuvo en el trazado de Suzuka donde completó 52 giros en un escenario desconocido en su carrera como piloto de la Máxima.

El incidente de Franco Colapinto con Max Vertappen en la práctica libre 2 del Gran Premio de Japón

Durante la práctica libre 2, Franco Colapinto protagonizó un incidente con Verstappen por el cual debió dar explicaciones a los comisarios deportivos de la carrera. Colapinto manejaba en zigzag tratando de darle temperatura a sus neumáticos cuando Max Verstappen apareció por detrás tratando de completar su giro, el cual se vio bloqueado por la maniobra del argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2037418508703646082&partner=&hide_thread=false | El incidente por el cual la FIA investigará a Franco Colapinto:



Verstappen venía haciendo su vuelta mientras que Franco estaba calentando neumáticos por lo cual no le permitió a Max seguir.



No entiendo como el equipo no le avisa a Franco…

pic.twitter.com/aUcHnZrbEQ — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 27, 2026

El tetracampeón del mundo no pudo completar la vuelta en la que intentaba mejorar sus tiempos y por eso Colapinto fue advertido. Obstaculizarle la vuelta al neelandés finalmente quedó en una advertencia pero será un antecedente que tendrá el argentino en la continuidad del Gran Premio de Japón.

Para seguir a Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

La actividad en el GP de Japón de Fórmula 1 continuará este viernes a las 23:30 con la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, siempre con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.