Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

La desazón de Franco Colapinto tras la primera tanda de ensayos en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto giró por primera vez en el circuito del Gran Premio de Japón en las dos primeras tandas de prácticas libres de la fecha

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en el GP de Japón de La Fórmula 1. 

Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en el GP de Japón de La Fórmula 1. 

El Gran Premio de Japón no empezó de lo mejor para Franco Colapinto. Por primera vez girando en el circuito de Suzuka, el argentino tuvo una tanda de ensayos "complicada" donde no solo estuvo lejos de los mejores tiempos sino que también registró inconvenientes con la radio de su Alpine y un incidente con Max Verstappen por el cual debió dar explicaciones a los comisarios deportivos.

Colapinto, luego del segundo corte de ensayos libres, reveló al equipo de prensa de Alpine sus sensaciones de correr el Gran Premio de Japón por primera vez como piloto de la Fórmula 1."En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales".

colapinto japon
Franco Colapinto luego de la primera tanda de ensayos en el GP de Jap&oacute;n.&nbsp;

Franco Colapinto luego de la primera tanda de ensayos en el GP de Japón.

El piloto argentino analizó la práctica libre 1 en la que terminó en el puesto 16 de la tabla. "Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad". Y luego se refirió a la segunda práctica libre en la que culminó en la ubicación número 17. "Fue similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva".

El balance para Franco Colapinto no fue el mejor en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Japón. Sin embargo, el argentino tendrá tiempo de trabajar con su Alpine y los ingenieros del equipo un par de horas más hasta la tercera tanda de prácticas que será este viernes por la noche. Cabe destacar además el rodaje que tuvo en el trazado de Suzuka donde completó 52 giros en un escenario desconocido en su carrera como piloto de la Máxima.

El incidente de Franco Colapinto con Max Vertappen en la práctica libre 2 del Gran Premio de Japón

Durante la práctica libre 2, Franco Colapinto protagonizó un incidente con Verstappen por el cual debió dar explicaciones a los comisarios deportivos de la carrera. Colapinto manejaba en zigzag tratando de darle temperatura a sus neumáticos cuando Max Verstappen apareció por detrás tratando de completar su giro, el cual se vio bloqueado por la maniobra del argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2037418508703646082&partner=&hide_thread=false

El tetracampeón del mundo no pudo completar la vuelta en la que intentaba mejorar sus tiempos y por eso Colapinto fue advertido. Obstaculizarle la vuelta al neelandés finalmente quedó en una advertencia pero será un antecedente que tendrá el argentino en la continuidad del Gran Premio de Japón.

Para seguir a Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

La actividad en el GP de Japón de Fórmula 1 continuará este viernes a las 23:30 con la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, siempre con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas