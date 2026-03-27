Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Japón de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2037367716311433374&partner=&hide_thread=false ¡MEJORA FRANCO!



Colapinto sigue conociendo la pista en la FP1 del #JapaneseGP y mejoró su tiempo después de sus problemas con el Alpine.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1RXuQCSJHe — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 27, 2026

Como viene pasando en el arranque de la temporada la sesión fue dominada por Mercedes, con un 1-2 de George Russell, líder del campeonato (marcó 1:31.666), y Kimi Antonelli seguidos por los McLaren (Norris y Piastri) y las Ferrari (Leclerc y Hamilton), en ese orden.

Para seguir a Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1

La actividad en el GP de Japón de Fórmula 1 continuará con la segunda práctica libre, que se iniciará a las 3 de la madrugada del viernes 27.

El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, siempre con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.