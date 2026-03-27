Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto ocupó el puesto 16 en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, donde busca continuar con su buen momento luego del punto que consiguió en China.
Franco Colapinto ocupó el puesto 16 en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
Franco Colapinto ocupó el puesto 16 en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, donde busca continuar con su buen momento luego del punto que consiguió en China.
La primera sesión de entrenamientos en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, no fue demasiado auspiciosa para el argentino y su Alpine.
En una pista nueva para él y con algunos problemas con la radio que lo obligó a ir a boxes, Colapinto probó distintos neumáticos y detalles de la puesta a punto en vistas que lo que será el fin de semana, pero solo le alcanzó para quedar 16, mientras que Pierre Gasly, su compañero, se ubicó 15 con un mejor rendimiento.
Como viene pasando en el arranque de la temporada la sesión fue dominada por Mercedes, con un 1-2 de George Russell, líder del campeonato (marcó 1:31.666), y Kimi Antonelli seguidos por los McLaren (Norris y Piastri) y las Ferrari (Leclerc y Hamilton), en ese orden.
La actividad en el GP de Japón de Fórmula 1 continuará con la segunda práctica libre, que se iniciará a las 3 de la madrugada del viernes 27.
El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.
Finalmente, la carrera será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, siempre con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.