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Franco Colapinto habló tras la Clasificación del GP de Japón y no pudo ocultar su decepción

Luego de conseguir el 15° lugar en las pruebas de Clasificación del GP de Japón, Franco Colapinto, del equipo Alpine, dijo que "faltó mucho" en la Q2

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto. Pese a la decepción por el flojo rendimieno del Alpine en la Q2, mostró algo de esperanza de cara al GP de Japón que larga este domingo.

Franco Colapinto. Pese a la decepción por el flojo rendimieno del Alpine en la Q2, mostró algo de esperanza de cara al GP de Japón que larga este domingo.

Franco Colapinto y su Alpine no tuvieron el mejor andar en el circuito japonés de Suzuka, y tras lograr el 15° lugar en la clasificación (Q2) no pudo ocultar su decepción y expresar su esperanza que este domingo "el ritmo de carrera sea mejor", de cara a la segunda competencia de la temporada.

Lejos de lo logrado en la carrera anterior, en China, el piloto de Pilar, Buenos Aires, confesó que "En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana", refiriéndose al GP de Japón que tendrá su largada este domingo desde las 2 de la madrugada -hora argentina-.

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La decepción y esperanzas de Franco Colapinto en el GP de Japón

Con respecto a lo que se viene en la carrera, la segunda del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Colapinto se esperanzó: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y sumó respecto a la mala performance en los Ensayos Libres que “ayer (por el viernes) nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy (sábado) mejoró eso, pero sigo estando lejos”.

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Franco Colapinto en Suzuka, Jap&oacute;n.

Franco Colapinto en Suzuka, Japón.

Tras las tandas de Clasificación, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole, se lamentó el argentino manifestando: "se probó muy poco el ritmo de carrera. Ayer tuve bastantes problemas en la FP1 que me costaron mucho tiempo".

Luego agregó: "En general creo que el ritmo de carrera es mejor que en qualy, así que intentaremos tener una buena carrera e ir para adelante", concluyó el joven piloto de Alpine, que viene de tener una grandísima actuación para sumar un punto en el GP de Japón.

Esta segunda carrera del año se disputa en el circuito de Suzuka, que tiene una extensión de 5.807km, a 53 vueltas. Este escenario fue parte del circo de la Fórmula 1 internacional, en el año 1987.

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