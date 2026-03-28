Franco Colapinto habló tras la Clasificación del GP de Japón y no pudo ocultar su decepción

Lejos de lo logrado en la carrera anterior, en China, el piloto de Pilar, Buenos Aires, confesó que "En la Q2 faltó mucho, así que hay que entender por qué y laburar para mañana", refiriéndose al GP de Japón que tendrá su largada este domingo desde las 2 de la madrugada -hora argentina-.

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“LA Q1 FUE BUENA Y EN LA Q2 FALTO MUCHO, HAY QUE ENTENDER PORQUE Y LABURAR PARA MAÑANA”



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La decepción y esperanzas de Franco Colapinto en el GP de Japón

Con respecto a lo que se viene en la carrera, la segunda del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Colapinto se esperanzó: “Ojalá el ritmo de carrera sea mejor, en la semana y en la qualy no estuvimos muy bien”, y sumó respecto a la mala performance en los Ensayos Libres que “ayer (por el viernes) nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy (sábado) mejoró eso, pero sigo estando lejos”.