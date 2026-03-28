Kilómetros de playa de arena blanca, aguas cristalinas y chiringuitos para disfrutar el atardecer

Punta Cana cuenta con once playas certificadas con la Bandera Azul, galardón que otorga desde 1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental, lo que permite constatar la preservación de un privilegiado entorno natural y el apoyo al turismo sostenible. Con más de 50 kilómetros de arena blanca, es una de las costas de más larga dimensión del Caribe.
En esta ocasión, exploramos Playa Bávaro una de las joyas de Punta Cana, en República Dominicana. Este destino es considerado por la UNESCO como una de las mejores playas de todo el mundo. Sus más de 48 km de arena blanca, su agua turquesa y su naturaleza tropical, la convierten en un lugar único.
Playa Bávaro, junto a otras playas cercanas forman la Costa del Coco, un lugar único para visitar, ideal para desconectar y practicar un amplio abanico de actividades. Si nunca te habías planteado visitarla, te recomendamos que la vayas marcando en el mapa porque te puede sorprender.
Playa Bávaro: un paraíso del Caribe
Bávaro se ha convertido en la zona más desarrollada y exclusiva de Punta Cana. Su gran oferta hotelera, sus múltiples propuestas gastronómicas, sus mil y un planes de ocio y aventura, sus compras y su vibrante vida nocturna son el complemento perfecto para sus más de 20 kilómetros de espectaculares playas de arena blanca y aguas azul turquesa.
No hay nada nada mejor que despertarse en una habitación con vistas al mar, disfrutar un paseo por la playa o un crucero en catamarán. Es el destino de sol y playa que estás buscando para tus próximas vacaciones. La buena noticia es que ofrece experiencias de todo tipo, desde un día de relax en la playa, un spa, un día de aventuras en un parque temático, o una divertida noche de baile y risas.
Playa Bávaro comprende una extensa franja costera que recorre buena parte del norte de Punta Cana, desde Cabo Engaño hasta playa Arena Gorda. Es la típica imagen del paraíso caribeño, con aguas cristalinas de color azul turquesa, palmeras altas y arena blanca que no se calienta.
En esta playa hay una amplia oferta de bares y restaurantes para disfrutar unos ricos maricos con las vistas al mar. Además, destacan lugares como Coco Bongo y la discoteca Imagine, para quienes quieren ir de fiesta.
En Playa Bávaro, cada atardecer confirma por qué este rincón de Punta Cana sigue siendo sinónimo de paraíso.