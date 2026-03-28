Kilómetros de playa de arena blanca, aguas cristalinas y chiringuitos para disfrutar el atardecer

Playa-Bavaro Playa Bávaro es un auténtico paraíso caribeño.

Playa Bávaro: un paraíso del Caribe

Bávaro se ha convertido en la zona más desarrollada y exclusiva de Punta Cana. Su gran oferta hotelera, sus múltiples propuestas gastronómicas, sus mil y un planes de ocio y aventura, sus compras y su vibrante vida nocturna son el complemento perfecto para sus más de 20 kilómetros de espectaculares playas de arena blanca y aguas azul turquesa.

No hay nada nada mejor que despertarse en una habitación con vistas al mar, disfrutar un paseo por la playa o un crucero en catamarán. Es el destino de sol y playa que estás buscando para tus próximas vacaciones. La buena noticia es que ofrece experiencias de todo tipo, desde un día de relax en la playa, un spa, un día de aventuras en un parque temático, o una divertida noche de baile y risas.

Playa Bávaro comprende una extensa franja costera que recorre buena parte del norte de Punta Cana, desde Cabo Engaño hasta playa Arena Gorda. Es la típica imagen del paraíso caribeño, con aguas cristalinas de color azul turquesa, palmeras altas y arena blanca que no se calienta.

chiringuito en punta cana Nada mejor que sentarse a disfrutar de un delicioso licuado frutal y disfrutar de las vistas.

En esta playa hay una amplia oferta de bares y restaurantes para disfrutar unos ricos maricos con las vistas al mar. Además, destacan lugares como Coco Bongo y la discoteca Imagine, para quienes quieren ir de fiesta.

En Playa Bávaro, cada atardecer confirma por qué este rincón de Punta Cana sigue siendo sinónimo de paraíso.