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Enzo Fernández le tiró un palo a Boca: se quejó de la Bombonera tras el triunfo de la Selección argentina

Enzo Fernández le tiró un palo a Boca y criticó a la Bombonera. El jugador del Chelsea marcó un gol en el triunfo 2-1 de la Selección argentina sobre Mauritania

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández le tiró un palo a Boca.

Enzo Fernández le tiró un palo a Boca.

Enzo Fernández fue picante. El volante del Chelsea de Inglaterra, quien fue el autor este viernes de uno de los goles en el triunfo de la Selección argentina sobre Mauritania por 2 a 1 -como parte de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para el Mundial 2026-, le tiró un palo a Boca al criticar el estado del campo de juego de la Bombonera

Enzo Fernández abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo tras un gran buscapié de Nahuel Molina.

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Enzo Fern&aacute;ndez marc&oacute; un gol en el triunfo de la Selecci&oacute;n argentinas sobre Mauritania.

Enzo Fernández marcó un gol en el triunfo de la Selección argentinas sobre Mauritania.

Qué dijo Enzo Fernández sobre el estado del campo de juego de la Bombonera

“Estoy contento por volver a jugar con la Selección, con la gente siempre apoyando”, djjo el mediocampista. Sin embargo mostró su molestia al decir: "La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos mostrar nuestro fútbol".

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Además el ex River Plate le dio su apoyo a su compañero Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión en la práctica de este jueves y a quien el equipo nacional le dedicó la victoria. "Es muy triste lo que le pasó, le deseamos todo lo mejor, una pronta recuperación y que vuelva de la mejor manera", dijo.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Zambia:

Tras ganarle ajustadamente a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (fue un gran tiro libre), la Selección argentina se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia: martes 16/06, a las 22.00, en el Kansas City Stadium
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria: lunes 22/06, a las 14.00 en el Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania: sábado 27/06, a las 23.00 en el Dallas Stadium

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