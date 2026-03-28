Enzo Fernández le tiró un palo a Boca: se quejó de la Bombonera tras el triunfo de la Selección argentina

Además el ex River Plate le dio su apoyo a su compañero Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión en la práctica de este jueves y a quien el equipo nacional le dedicó la victoria. "Es muy triste lo que le pasó, le deseamos todo lo mejor, una pronta recuperación y que vuelva de la mejor manera", dijo.
Cuándo juega la Selección argentina vs. Zambia:
Tras ganarle ajustadamente a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (fue un gran tiro libre), la Selección argentina se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.
El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026:
- Fecha 1: Argentina vs. Argelia: martes 16/06, a las 22.00, en el Kansas City Stadium
- Fecha 2: Argentina vs. Austria: lunes 22/06, a las 14.00 en el Dallas Stadium
- Fecha 3: Argentina vs. Jordania: sábado 27/06, a las 23.00 en el Dallas Stadium