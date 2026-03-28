Enzo Fernández le tiró un palo a Boca: se quejó de la Bombonera tras el triunfo de la Selección argentina

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Además el ex River Plate le dio su apoyo a su compañero Joaquín Panichelli, quien sufrió una grave lesión en la práctica de este jueves y a quien el equipo nacional le dedicó la victoria. "Es muy triste lo que le pasó, le deseamos todo lo mejor, una pronta recuperación y que vuelva de la mejor manera", dijo.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Zambia:

Tras ganarle ajustadamente a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz (fue un gran tiro libre), la Selección argentina se prepara para afrontar su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera.

El Fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026: