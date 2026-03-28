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La cruda confesión de Germán Pezzella: "Mi salud mental no estaba pasando un buen momento"

Germán Pezzella rompió el silencio sobre el drama de salud mental que vivió antes de su lesión en River: "Fue un llamado de atención"

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Germán Pezzella sorprendió a propios y extraños al confesar los problemas de salud mental que atravesó en el último tiempo.

Germán Pezzella sorprendió a propios y extraños al confesar los problemas de salud mental que atravesó en el último tiempo.

A casi ocho meses de aquel fatídico agosto de 2025, cuando su rodilla dijo basta en el partido ante Independiente, Germán Pezzella rompió el silencio. Ya recuperado y a disposición de Eduardo Coudet, el zaguero de River declaró con el corazón en la mano.

En un mano a mano con la periodista Sofía Martínez, el campeón del mundo sorprendió con sus revelaciones. Entre sus dichos, aseguró que su lesión ligamentario fue un "llamado de atención" de su propio cuerpo.

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Germ&aacute;n Pezzella dej&oacute; atr&aacute;s una oscura etapa y se ilusiona con volver a jugar con la camiseta de River.

Germán Pezzella dejó atrás una oscura etapa y se ilusiona con volver a jugar con la camiseta de River.

Germán Pezzella y su salud mental: "No estaba pasando un buen momento"

En un mano a mano con Sofi Martínez, el campeón del mundo sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones: "El último año previo a la lesión, mi salud mental no estaba pasando un buen momento. Todo tiene una consecuencia. Cuando estás en ese camino raro y oscuro, terminan mandandote algo para llamarte la atención".

"Personalmente no estaba pasando un buen momento con la lesión. Fue empezar de nuevo a intentar desde cero, desde donde puedas, agarrar un hilito para tirar y volver a ser", agregó Pezzella.

Hoy, ya más tranquilo, para la pelota y analiza lo sucedido: "Fue una gran enseñanza para mi. Con la vorágine que vivimos nosotros nos empezamos a aislar por el nivel de exposición. Quizás empezas a perder el foco de la gente que tenés al lado. Cuando lo pude ver, dije: '¡No!' Darte cuenta de eso es volver a ser. Es darte cuenta que necesitas eso en tu vida".

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La mirada desde afuera y su gran enzeñanza

Con respecto a las respuestas que llegó a recibir de su entorno, explicó: "Mucha de la gente con la que hablas te dice la fácil: 'Sos campeón del mundo, vivís en España...'. Tuve la suerte de estar en un club que me brindó todo, pero les dije que me quería ir (Betis, España)".

Para finalizar Pezzella, que cuenta los días para volver a jugar en River, se refirió a la gran enseñanza que sacó de todo este difícil proceso: "Cuando vine para acá me di cuenta que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo fue propio, introspectivo. Fue mucho y me superó. Hoy disfruto mucho de las pequeñas cosas. Eso es lo que este tiempo me ayudó a transitar el día a día".

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