A FADEP se le escapó la victoria ante Deportivo Rincón en su debut local en el Torneo Federal A

El equipo dirigido por Diego Pozo tuvo su segunda presentación en el certamen y con esta igualdad sumó su primer punto.

A los 20’ el León de Neuquén se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensor Rodrigo Herrera por agresión.

Gonzalo Klusener con un cabezazo tuvo una chance clara que se fue afuera para Fundación Amigos por el Deporte.

Oyola tuvo una opción muy clara para el elenco visitante con una pelota que pegó en el travesaño.

A los 36’ Brayam Sosa puso arriba a FADEP.

Diego tonetto- FADEP- El experimentado Diego Tonetto estuvo en mediocampo de FADEP. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

En el complemento el experimentado Nahuel Iribarren marcó el segundo para FADEP. Parecía partido liquidado pero apareció Matías Domínguez y descontó para Deportivo Rincón, y luego Albertinazi lo igualó.

En el debut, La Fundación perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava en La Pampa. Ahora logró un empate y sigue sin ganar en la tercera categoría del fútbol argentino, donde ascendió esta temporada.

El elenco maipucino tuvo su presentación frente a su público, que pudo presenciar el debut de local tras el ascenso al Federal A y conoció al renovado plantel que llegó para jugar este campeonato del Consejo Federal.

Lo que viene para FADEP

En la tercera fecha Fundación Amigos por el Deporte tendrá fecha libre y recién volverá a jugar en la 4ta fecha. Lo hará en condición de visitante ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.

La Síntesis de FADEP vs. Deportivo Rincón

FADEP (2): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Oscar Garrido, Diego Tonetto y Uriel Gizzi; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Deportivo Rincón (2): Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz y Juan Albertinazi y Carlos Ávila; Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni, Axel Oyola, Rodrigo Montes y Ezequiel Ávila; Cristian Estigarribia DT: Pablo Castro.

Goles: PT: 36’ Sosa (F).ST: 2’ Iribarren (F), 13’ Domínguez ( DR) 36’ Albertinazi (DR)

Cambios: ST: 10’ Jorge Rossi, Matías Domínguez y Facundo Miguel por Montes, Estigarribia y Di Bello(DR) 20’ Martín Taborda e Ignacio Pérez por Tonetto y Gizi (F), 27’ Enzo Kalinski por Garrido (F), 29’ Yair Blanco por Ávila (DR), 40’ Bruno Di Bello por Oyola (DR) 42’ Brandon Cuello por Matías Navarro (F)

Expulsado: PT: 19’ Herrera (DR) por agresión

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán)

Estadio: Predio de FADEP