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Arquitectura y diseño

Arquitectura: Wabisabi, Minimalismo y Japandi y sus diferencias

Wabisabi, Minimalismo y Japandi comparten la búsqueda de calma, pero no son lo mismo. Qué los diferencia en arquitectura, diseño y decoración

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
En arquitectura, el diseño biofílico y el estilo Japandi, se han convertido en la tendencia global para quienes buscan fomentar el bienestar en pareja mediante ambientes serenos y equilibrados. Crédito: Freepik.

En arquitectura, el diseño biofílico y el estilo Japandi, se han convertido en la tendencia global para quienes buscan fomentar el bienestar en pareja mediante ambientes serenos y equilibrados. Crédito: Freepik.

En arquitectura, diseño y decoración, el gusto por los espacios simples y tranquilos creció en todo el mundo. Pero dentro de esa estética “calma”, conviven tres estilos que suelen confundirse: wabisabi, minimalismo y japandi. Aunque comparten la idea de vivir con menos, cada uno tiene una identidad propia.

Tres estilos de arquitectura serenos, tres filosofías distintas

1. Wabisabi: belleza imperfecta y conexión con la naturaleza

El wabisabi es una filosofía japonesa que celebra lo imperfecto, lo natural y lo que envejece con dignidad. No busca simetría ni pulido extremo: busca autenticidad.

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El wabisabi es una estética japonesa que celebra la belleza de lo simple, lo natural y lo imperfecto, aplicándose en arquitectura, diseño y decoración.

El wabisabi es una estética japonesa que celebra la belleza de lo simple, lo natural y lo imperfecto, aplicándose en arquitectura, diseño y decoración.

Características:

  • Materiales naturales (bambú, madera, piedra, arcilla).
  • Texturas irregulares.
  • Objetos hechos a mano.
  • Colores tierra y grises cálidos.
  • Espacios que respiran, sin saturación.

Sensación: Calma profunda, intimidad, refugio.

2. Minimalismo: orden, pureza y reducción al máximo

El minimalismo no nace en Japón, sino en Occidente, como una reacción al exceso visual. Su lema es claro: menos es más.

minimalismo salud y bienestar vida
El "minimalismo extremo", una filosofía que propone reducir al mínimo nuestras posesiones y compromisos y tener una vida con mayor salud y bienestar.

El "minimalismo extremo", una filosofía que propone reducir al mínimo nuestras posesiones y compromisos y tener una vida con mayor salud y bienestar.

Características:

  • Líneas rectas y geometrías puras.
  • Superficies lisas y sin textura.
  • Paleta neutra (blanco, negro, gris).
  • Ausencia de ornamentación.
  • Muebles funcionales y pocos objetos.

Sensación: Orden mental, limpieza visual, control.

Diferencia clave: El minimalismo busca perfección y pureza; el wabisabi, imperfección y naturalidad.

3. Japandi: el puente entre Japón y Escandinavia

El japandi es un estilo híbrido que combina el minimalismo escandinavo con la calidez japonesa. Es más suave que el minimalismo y más pulido que el wabisabi.

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El éxito del Japandi confirma que el verdadero lujo en la decoración hoy no es la opulencia, sino la paz.

El éxito del Japandi confirma que el verdadero lujo en la decoración hoy no es la opulencia, sino la paz.

Características:

  • Madera clara + madera oscura.
  • Líneas simples pero cálidas.
  • Textiles naturales (lino, algodón, lana).
  • Paleta neutra con tonos cálidos.
  • Funcionalidad escandinava + serenidad japonesa.

Sensación: Equilibrio, armonía, confort moderno.

Diferencia clave: El japandi mezcla dos mundos: la simplicidad nórdica y la espiritualidad japonesa.

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