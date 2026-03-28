El ajuste oculto de tu celular que te está robando batería sin que te des cuenta

El celular se ha convertido en una herramienta de estudio y/o trabajo para gran parte de la población mundial, más allá de ser solo un objeto de entretenimiento. Por eso, tener batería es algo primordial, pero hay algunas funciones y aplicaciones que la agotan aunque no esté en uso.
Si bien el avance de la tecnología permitió ir aumentando la capacidad de carga de cada batería, han inventado cargadores rápidos e incluso los cargadores portátiles, ninguno de estos dispositivos soluciona el funcionamiento interno que la agota.
En esta nota te revelamos cuál es el ajuste poco conocido que termina rápidamente con la batería del celu y cómo solucionarlo.
El ajuste oculto de tu celular que te está robando batería
En la mayoría de móviles, el principal problema no es la batería en sí, sino la cantidad de funciones y servicios que trabajan en segundo plano constantemente. Muchas vienen activadas de fábrica, otras las aceptaste al configurar el teléfono y algunas se encienden cada vez que instalas o actualizas una app.
Entre esos grandes consumidores destacan la ubicación GPS en tiempo real, las actualizaciones automáticas de aplicaciones, la sincronización continua de datos ya sea de correo, contactos, calendarios, copias en la nube o incluso WhatsAPP y los escaneos constantes de redes WiFi, Bluetooth o dispositivos cercanos. Todo eso afecta a la batería.
Bien, ahora que ya sabes a qué se debe, es momento de darte la solución. Lo que debes hacer es lo siguiente:
- Primero andá a la configuración del celular y después desactivá la ubicación
- También desactiva el Bluetooth
- Desactiva búsquedas con WiFi
- Desactivá los usos de Google que trabajan en segundo plano desde configuración y luego en “Uso y diagnóstico”
- La búsqueda de dispositivos cercanos también afecta la batería y hay que sacarlo
- Descativá las actualizaciones automáticas y sincronización continua de datos
- Google Play Games, Google News, Google Translate o, en móviles Samsung, Samsung Internet, Samsung Health, Samsung Music, Samsung Kids son algunas de las apps que afectan la batería del celular y puedes desactivar
- Bajale el brillo a la pantalla
- Mantené el software del dispositivo actualizado para que siempre se mejore el rendimiento
- Podés usar la opción de ahorro de batería incluida en la configuración del teléfono