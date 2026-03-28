El ajuste oculto de tu celular que te está robando batería sin que te des cuenta

celular sin bateria Mantener activas funciones en segundo plano gastan más la batería del celular.

El ajuste oculto de tu celular que te está robando batería

En la mayoría de móviles, el principal problema no es la batería en sí, sino la cantidad de funciones y servicios que trabajan en segundo plano constantemente. Muchas vienen activadas de fábrica, otras las aceptaste al configurar el teléfono y algunas se encienden cada vez que instalas o actualizas una app.

Entre esos grandes consumidores destacan la ubicación GPS en tiempo real, las actualizaciones automáticas de aplicaciones, la sincronización continua de datos ya sea de correo, contactos, calendarios, copias en la nube o incluso WhatsAPP y los escaneos constantes de redes WiFi, Bluetooth o dispositivos cercanos. Todo eso afecta a la batería.

Bien, ahora que ya sabes a qué se debe, es momento de darte la solución. Lo que debes hacer es lo siguiente:

aplicaciones del celular Cuidar la batería del celular no solo implica usar correctamente el cargador, sino también conocer que funciones o aplicaciones la desgastan.