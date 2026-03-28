Conmoción en Racing: Matko Miljevic herido en un robo, ¿llega al clásico contra Independiente?

Miljevic fue abordado por delincuentes que intentaron arrebatarle una cadenita de oro y su teléfono celular. Ante la resistencia del futbolista, los atacantes utilizaron un arma punzante.

La Academia, en sus redes, explicó: "Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2037922976738246750&partner=&hide_thread=false Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca… — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026

"Como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo", cerró Racing.

La mira puesta en el Clásico

La gran preocupación del mundo Racing no es solo por el partido de este sábado por la noche (32avos de fina de la Copa Argentina), sino por el clásico que se avecina: Independiente.

Ante esta situación, el plan de la Academia con Miljevic es el siguiente: