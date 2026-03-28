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Conmoción en Racing: Matko Miljevic herido en un robo, ¿llega al clásico contra Independiente?

Miljevic fue atacado con un arma blanca en Puerto Madero. Tras ser desafectado de la Copa Argentina, Racing evalúa su evolución de cara al duelo con el Rojo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Matko Miljevic﻿ no jugará con Racing por Copa Argentina.

Matko Miljevic﻿ no jugará con Racing por Copa Argentina.

Lo que debía ser una jornada fútbol para Racing se transformó en una pesadilla. El mediocampista Matko Miljevic fue víctima de un asalto en pleno Puerto Madero y, tras confirmarse la gravedad de sus lesiones, quedó desafectado del debut de la Academia en la Copa Argentina.

Cabe recordar que este sábado, desde las 21.15, el equipo comandado por Gustavo Costas se verá las caras con San Martín de Formosa en el marco de los 32avos de final del mencionado torneo. El duelo se disputará en el estadio Florencio Sola y contará con el arbitraje de Cristian Galeano.

Matko Miljevic

El contundente comunicado de Racing

A través de sus canales oficiales de comunicación, Racing dio a conocer la noticia. Según explicó el club, el episodio tuvo lugar el último jueves.

Miljevic fue abordado por delincuentes que intentaron arrebatarle una cadenita de oro y su teléfono celular. Ante la resistencia del futbolista, los atacantes utilizaron un arma punzante.

La Academia, en sus redes, explicó: "Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo".

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"Como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Se decidió que concentrara para seguir de cerca su evolución y realizarle las curaciones respectivas. Se espera que el lunes se pueda reintegrarse al grupo", cerró Racing.

La mira puesta en el Clásico

La gran preocupación del mundo Racing no es solo por el partido de este sábado por la noche (32avos de fina de la Copa Argentina), sino por el clásico que se avecina: Independiente.

Ante esta situación, el plan de la Academia con Miljevic es el siguiente:

  • Reposo absoluto durante el fin de semana
  • Reincorporación el lunes a los entrenamientos
  • Evaluación diaria para determinar si llega en condiciones de enfrentar a Independiente

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