Mendoza se suma a la concientización: llega la caminata "Unidos por la Salud Renal" al Parque San Martín

La Ciudad de Mendoza será escenario este domingo 29 de marzo de una jornada que combinará actividad física, encuentro comunitario y prevención sanitaria. Se trata de la caminata “Unidos por la Salud Renal”, una propuesta abierta y gratuita que busca generar conciencia sobre el cuidado de los riñones y la importancia de la detección temprana de enfermedades.
La actividad se desarrollará entre las 10 y las 12:30 en el Parque General San Martín, uno de los espacios más representativos de la capital provincial. El punto de encuentro será el Escenario Deportivo, desde donde partirá una caminata simbólica hasta la rotonda del Rosedal y regreso.
Durante la jornada, los asistentes podrán participar de diversas propuestas orientadas a la promoción de la salud. Habrá charlas con profesionales, espacios de asesoramiento, stands informativos sobre hábitos saludables y un segmento especial de “Testimonio Inspirador”, en el que pacientes compartirán sus experiencias, incluyendo la presentación del proyecto “La Escuela en Diálisis”.
Además, se instalará un stand sanitario donde se realizarán controles gratuitos de presión arterial y medición de glucosa, con el objetivo de fomentar el chequeo preventivo y el acceso a información clave.
La iniciativa ya tuvo un primer antecedente este año en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 500 personas participaron de la caminata el pasado 22 de marzo. Tanto en Mendoza como en la capital del país, el evento transita su segunda edición, consolidándose como una acción de concientización en crecimiento.
El eje de la campaña apunta a visibilizar una problemática muchas veces silenciosa: según datos médicos, 1 de cada 10 personas padece algún grado de enfermedad renal y 9 de cada 10 lo desconoce. En ese contexto, la actividad busca promover hábitos saludables y reforzar la importancia de los controles periódicos.
Con entrada libre y un espíritu participativo, la convocatoria invita a mendocinos y mendocinas a sumarse en familia o con amigos, y ser parte de una mañana donde moverse también es una forma de cuidar la salud.