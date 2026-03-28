Mendoza se suma a la concientización: llega la caminata "Unidos por la Salud Renal" al Parque San Martín

Además, se instalará un stand sanitario donde se realizarán controles gratuitos de presión arterial y medición de glucosa, con el objetivo de fomentar el chequeo preventivo y el acceso a información clave.

La iniciativa ya tuvo un primer antecedente este año en la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 500 personas participaron de la caminata el pasado 22 de marzo. Tanto en Mendoza como en la capital del país, el evento transita su segunda edición, consolidándose como una acción de concientización en crecimiento.

El eje de la campaña apunta a visibilizar una problemática muchas veces silenciosa: según datos médicos, 1 de cada 10 personas padece algún grado de enfermedad renal y 9 de cada 10 lo desconoce. En ese contexto, la actividad busca promover hábitos saludables y reforzar la importancia de los controles periódicos.

Con entrada libre y un espíritu participativo, la convocatoria invita a mendocinos y mendocinas a sumarse en familia o con amigos, y ser parte de una mañana donde moverse también es una forma de cuidar la salud.