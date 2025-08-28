Lo que viene para Godoy Cruz

Luego del partido del lunes con Platense habrá un parate en el Torneo Clausura por la fecha FIFA y en la reanudación el Expreso tendrá dos encuentros consecutivos de local ante Barracas Central e Instituto.

Leonadro Jara Godoy Cruz El defensor Leonardo Jara salió lesionado frente a Vélez y está en duda para jugar ante Platense.

Godoy Cruz está en un difícil momento, tiene solo 3 puntos en la Zona B y en la Tabla Anual marcha 27mo. con solo 20 puntos, muy cerca de los puestos de descenso.

Al Tomba le quedan diez encuentros para completar la fase regular del Clausura, cinco de ellos como local, entre ellos tendrá los clásicon con Independiente Rivadavia de visitante y con San Martín de San Juan (uno de los rivales directos por el descenso) en el Gambarte.

Los 10 partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Torneo Clausura