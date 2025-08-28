Walter Ribonetto el DT de Godoy Cruz busca enderezar el rumbo del equipo. El lunes el Tomba jugará ante Platense en Vicente López.

Walter Ribonetto el DT de Godoy Cruz busca enderezar el rumbo del equipo. El lunes el Tomba jugará ante Platense en Vicente López.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Tras la derrota con Vélez en el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se prepara de cara al compromiso ante el último campeón Platense, en Vicente López, por la 7ma fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

El choque será el próximo lunes 1 de septiembre desde las 19.15 y el Tomba buscará su primer triunfo en el certamen en el que acumula tres derrotas consecutivas ante Gimnasia La Plata, River y Vélez.

godoy cruz 1
Godoy Cruz se prepara para jugar con Platense, el campe&oacute;n del torneo Apertura.

Godoy Cruz se prepara para jugar con Platense, el campeón del torneo Apertura.

El entrenador Walter Ribonetto, en cuyo ciclo el equipo perdió los cuatro partidos que jugó, planifica realizar cambios para visitar al Calamar.

Lo que viene para Godoy Cruz

Luego del partido del lunes con Platense habrá un parate en el Torneo Clausura por la fecha FIFA y en la reanudación el Expreso tendrá dos encuentros consecutivos de local ante Barracas Central e Instituto.

Leonadro Jara Godoy Cruz
El defensor Leonardo Jara salió lesionado frente a Vélez y está en duda para jugar ante Platense.

El defensor Leonardo Jara salió lesionado frente a Vélez y está en duda para jugar ante Platense.

Godoy Cruz está en un difícil momento, tiene solo 3 puntos en la Zona B y en la Tabla Anual marcha 27mo. con solo 20 puntos, muy cerca de los puestos de descenso.

Al Tomba le quedan diez encuentros para completar la fase regular del Clausura, cinco de ellos como local, entre ellos tendrá los clásicon con Independiente Rivadavia de visitante y con San Martín de San Juan (uno de los rivales directos por el descenso) en el Gambarte.

Los 10 partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Torneo Clausura

  • Lunes 1/9 a las 19.15 vs Platense (V)
  • 14/9 vs. Barracas Central (L)
  • 21/9 vs. Instituto (L)
  • 28/9 vs. San Lorenzo (V)
  • 5/10 vs. Independiente (L)
  • 12/10 vs. Independiente Rivadavia (V)
  • 19/10 vs. Lanús (V)
  • 2/11 vs. San Martín de San Juan (L)
  • 9/11 vs. Atlético Tucumán (V)
  • 16/11 vs. Deportivo Riestra (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas